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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 17.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Взрывы прогремели в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, передает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:08
2024-03-17T17:08
2024-03-17T17:08
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, передает агентство РБК-Украина. "В Сумах прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Сигнал воздушной тревоги в Сумской области звучит с 15.55 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сумы, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
РБК-Украина: в украинских Сумах прогремел взрыв