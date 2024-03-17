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В Мариуполе подросток пострадал при детонации взрывоопасного предмета

В Мариуполе подросток пострадал при детонации взрывоопасного предмета - РИА Новости, 17.03.2024

В Мариуполе подросток пострадал при детонации взрывоопасного предмета

Подросток пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Мариуполе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:27

2024-03-17T14:27

2024-03-17T14:27

специальная военная операция на украине

мариуполь

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. Подросток пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Мариуполе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 17 марта по состоянию на 14.00 (совпадает с мск) поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Мариуполь: - в результате детонации взрывоопасного предмета ранен ребенок – мальчик 2010 года рождения", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

мариуполь

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мариуполь, донецкая народная республика, сцкк, происшествия