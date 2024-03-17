https://ria.ru/20240317/vybory-1933836610.html
Путин побеждает на выборах в Иркутской области с 83,89 процента голосов
Путин побеждает на выборах в Иркутской области с 83,89 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин побеждает на выборах в Иркутской области с 83,89 процента голосов
Владимир Путин побеждает на выборах президента в Иркутской области с 83,89% голосов после обработки 100% протоколов, на втором месте Владислав Даванков с 5,46%, РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:36
2024-03-17T23:36
2024-03-17T23:39
выборы президента россии — 2024
политика
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933820852_0:81:3072:1809_1920x0_80_0_0_8a9dba832e2152086473d67bfed50c7b.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента в Иркутской области с 83,89% голосов после обработки 100% протоколов, на втором месте Владислав Даванков с 5,46%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 83,89% голосов, Владислав Даванков - 5,46% голосов, Николай Харитонов - 4,69% голосов, Леонид Слуцкий - 3,55% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933820852_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_d152acedb7bb96ec4efc18fb3d82fec7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, иркутская область
Выборы президента России — 2024, Политика, Иркутская область
Путин побеждает на выборах в Иркутской области с 83,89 процента голосов
ЦИК: Путин побеждает на выборах в Иркутской области с 83,89% голосов