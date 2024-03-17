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Путин побеждает на выборах в Иркутской области с 83,89 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
23:36 17.03.2024 (обновлено: 23:39 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933836610.html
Путин побеждает на выборах в Иркутской области с 83,89 процента голосов
Путин побеждает на выборах в Иркутской области с 83,89 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин побеждает на выборах в Иркутской области с 83,89 процента голосов
Владимир Путин побеждает на выборах президента в Иркутской области с 83,89% голосов после обработки 100% протоколов, на втором месте Владислав Даванков с 5,46%, РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:36
2024-03-17T23:39
выборы президента россии — 2024
политика
иркутская область
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента в Иркутской области с 83,89% голосов после обработки 100% протоколов, на втором месте Владислав Даванков с 5,46%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 83,89% голосов, Владислав Даванков - 5,46% голосов, Николай Харитонов - 4,69% голосов, Леонид Слуцкий - 3,55% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, иркутская область
Выборы президента России — 2024, Политика, Иркутская область
Путин побеждает на выборах в Иркутской области с 83,89 процента голосов

ЦИК: Путин побеждает на выборах в Иркутской области с 83,89% голосов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента в Иркутской области с 83,89% голосов после обработки 100% протоколов, на втором месте Владислав Даванков с 5,46%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 83,89% голосов, Владислав Даванков - 5,46% голосов, Николай Харитонов - 4,69% голосов, Леонид Слуцкий - 3,55% голосов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаИркутская область
 
 
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