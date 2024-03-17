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Путин побеждает на выборах в Томской области с 82,15 процента голосов

Путин побеждает на выборах в Томской области с 82,15 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин побеждает на выборах в Томской области с 82,15 процента голосов

Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Томской области с 82,15% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:26

2024-03-17T23:26

2024-03-17T23:30

выборы президента россии — 2024

политика

томская область

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Томской области с 82,15% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 82,15% голосов, Владислав Даванков - 7,48% голосов, Николай Харитонов - 4,39% голосов, Леонид Слуцкий - 3,62% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

томская область

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политика, томская область