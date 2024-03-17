https://ria.ru/20240317/vybory-1933834114.html

В Госдуме высказались о будущем России после выборов президента

В Госдуме высказались о будущем России после выборов президента - РИА Новости, 17.03.2024

В Госдуме высказались о будущем России после выборов президента

Россия выбрала своего президента, поэтому будет дальше строить свое будущее, а враги будут "скрежетать зубами", заявил депутат Госдумы Дмитрий Певцов. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:25

2024-03-17T23:25

2024-03-17T23:25

политика

россия

дмитрий певцов

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия выбрала своего президента, поэтому будет дальше строить свое будущее, а враги будут "скрежетать зубами", заявил депутат Госдумы Дмитрий Певцов. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов после обработки 60,01% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. "Великая страна выбрала своего великого президента, вариантов нет никаких. Враги будут скрежетать зубами, а мы будем спать спокойно и дальше строить будущее нашей великой страны", - сказал Певцов в ходе онлайн-марафона "Ночь выборов". Он также исполнил песню Владимира Высоцкого "Баллада о борьбе".

https://ria.ru/20240315/vybory-1933125733.html

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политика, россия, дмитрий певцов, владимир путин, госдума рф