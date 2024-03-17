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В Госдуме высказались о будущем России после выборов президента - РИА Новости, 17.03.2024
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23:25 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933834114.html
В Госдуме высказались о будущем России после выборов президента
В Госдуме высказались о будущем России после выборов президента - РИА Новости, 17.03.2024
В Госдуме высказались о будущем России после выборов президента
Россия выбрала своего президента, поэтому будет дальше строить свое будущее, а враги будут "скрежетать зубами", заявил депутат Госдумы Дмитрий Певцов. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:25
2024-03-17T23:25
политика
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владимир путин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия выбрала своего президента, поэтому будет дальше строить свое будущее, а враги будут "скрежетать зубами", заявил депутат Госдумы Дмитрий Певцов. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов после обработки 60,01% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. "Великая страна выбрала своего великого президента, вариантов нет никаких. Враги будут скрежетать зубами, а мы будем спать спокойно и дальше строить будущее нашей великой страны", - сказал Певцов в ходе онлайн-марафона "Ночь выборов". Он также исполнил песню Владимира Высоцкого "Баллада о борьбе".
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политика, россия, дмитрий певцов, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Дмитрий Певцов, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме высказались о будущем России после выборов президента

Певцов: Россия выбрала президента, поэтому сможет дальше строить свое будущее

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДепутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия выбрала своего президента, поэтому будет дальше строить свое будущее, а враги будут "скрежетать зубами", заявил депутат Госдумы Дмитрий Певцов.
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов после обработки 60,01% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
"Великая страна выбрала своего великого президента, вариантов нет никаких. Враги будут скрежетать зубами, а мы будем спать спокойно и дальше строить будущее нашей великой страны", - сказал Певцов в ходе онлайн-марафона "Ночь выборов".
Он также исполнил песню Владимира Высоцкого "Баллада о борьбе".
Председатель Госдумы Вячеслав Володин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы. 15 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Володин проголосовал на выборах президента
15 марта, 09:58
 
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