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В Госдуме высказались о будущем России после выборов президента
В Госдуме высказались о будущем России после выборов президента - РИА Новости, 17.03.2024
В Госдуме высказались о будущем России после выборов президента
Россия выбрала своего президента, поэтому будет дальше строить свое будущее, а враги будут "скрежетать зубами", заявил депутат Госдумы Дмитрий Певцов. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:25
2024-03-17T23:25
2024-03-17T23:25
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия выбрала своего президента, поэтому будет дальше строить свое будущее, а враги будут "скрежетать зубами", заявил депутат Госдумы Дмитрий Певцов. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов после обработки 60,01% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. "Великая страна выбрала своего великого президента, вариантов нет никаких. Враги будут скрежетать зубами, а мы будем спать спокойно и дальше строить будущее нашей великой страны", - сказал Певцов в ходе онлайн-марафона "Ночь выборов". Он также исполнил песню Владимира Высоцкого "Баллада о борьбе".
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политика, россия, дмитрий певцов, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Дмитрий Певцов, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме высказались о будущем России после выборов президента
Певцов: Россия выбрала президента, поэтому сможет дальше строить свое будущее
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия выбрала своего президента, поэтому будет дальше строить свое будущее, а враги будут "скрежетать зубами", заявил депутат Госдумы Дмитрий Певцов.
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов после обработки 60,01% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
"Великая страна выбрала своего великого президента, вариантов нет никаких. Враги будут скрежетать зубами, а мы будем спать спокойно и дальше строить будущее нашей великой страны", - сказал Певцов в ходе онлайн-марафона "Ночь выборов".
Он также исполнил песню Владимира Высоцкого "Баллада о борьбе".
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