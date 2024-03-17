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Путин лидирует на выборах президента по данным 60 процентов протоколов
Путин лидирует на выборах президента по данным 60 процентов протоколов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует на выборах президента по данным 60 процентов протоколов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов, Николай Харитонов набирает 4,18% голосов, Леонид Слуцкий - 3,12% голосов, Владислав Даванков... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:18
2024-03-17T23:18
2024-03-17T23:20
выборы президента россии — 2024
политика
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владимир путин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов, Николай Харитонов набирает 4,18% голосов, Леонид Слуцкий - 3,12% голосов, Владислав Даванков - 3,99% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 60,01% протоколов.Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК, обработаны 60,01% протоколов.Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,26% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,18% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,12% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 3,99% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин лидирует на выборах президента по данным 60 процентов протоколов
Путин лидирует на выборах с 87,26% голосов по данным 60,01% протоколов