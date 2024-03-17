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Путин лидирует на выборах президента в КЧР по данным 40,48 процента голосов

Путин лидирует на выборах президента в КЧР по данным 40,48 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует на выборах президента в КЧР по данным 40,48 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Карачаево-Черкесской Республике с 90,61% голосов после обработки 40,48% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:09

2024-03-17T23:09

2024-03-17T23:13

выборы президента россии — 2024

политика

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Карачаево-Черкесской Республике с 90,61% голосов после обработки 40,48% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 90,61%, Николай Харитонов – 4,62%, Леонид Слуцкий – 2,57%, Владислав Даванков – 1,19%.Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.В

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