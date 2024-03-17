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Путин побеждает на выборах в Хакасии с 85,28 процента голосов
Путин побеждает на выборах в Хакасии с 85,28 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин побеждает на выборах в Хакасии с 85,28 процента голосов
Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в Хакасии набирает 85,28% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:51
2024-03-17T22:51
2024-03-17T22:55
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в Хакасии набирает 85,28% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% бюллетеней в Хакасии Владимир Путин набрал 85,28% голосов, на втором месте получивший 5,84% голосов Николай Харитонов, третье у Владислава Даванкова (4,01% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (3,03%).
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политика, владимир путин, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Владимир Путин, ЦИК РФ
Путин побеждает на выборах в Хакасии с 85,28 процента голосов
ЦИК РФ: Путин побеждает на выборах в Хакасии с 85,28% голосов