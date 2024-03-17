https://ria.ru/20240317/vybory-1933827795.html

Путин побеждает на выборах в Хакасии с 85,28 процента голосов

Путин побеждает на выборах в Хакасии с 85,28 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин побеждает на выборах в Хакасии с 85,28 процента голосов

Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в Хакасии набирает 85,28% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:51

2024-03-17T22:51

2024-03-17T22:55

выборы президента россии — 2024

политика

владимир путин

цик рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933759386_0:203:3129:1963_1920x0_80_0_0_77e57eb9e9760bdb141436ab5b4faa5c.jpg

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в Хакасии набирает 85,28% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% бюллетеней в Хакасии Владимир Путин набрал 85,28% голосов, на втором месте получивший 5,84% голосов Николай Харитонов, третье у Владислава Даванкова (4,01% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (3,03%).

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин, цик рф