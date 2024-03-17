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Путин лидирует на выборах президента в Удмуртии по первым данным
Путин лидирует на выборах президента в Удмуртии по первым данным - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует на выборах президента в Удмуртии по первым данным
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Удмуртии с 80,96% голосов после обработки 19,22% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:44
2024-03-17T22:44
2024-03-17T22:45
выборы президента россии — 2024
политика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Удмуртии с 80,96% голосов после обработки 19,22% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 80,96% голосов, Владислав Даванков – 7,18%, Николай Харитонов – 5,35%, Леонид Слуцкий – 4,13%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
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политика, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия
Путин лидирует на выборах президента в Удмуртии по первым данным
Путин лидирует на выборах президента в Удмуртии по данным 19,22% голосов
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Удмуртии с 80,96% голосов после обработки 19,22% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 80,96% голосов, Владислав Даванков – 7,18%, Николай Харитонов – 5,35%, Леонид Слуцкий – 4,13%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.