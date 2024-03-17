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Более 14 тысяч россиян проголосовали на выборах президента в Белоруссии

Более 14 тысяч россиян проголосовали на выборах президента в Белоруссии - РИА Новости, 17.03.2024

Более 14 тысяч россиян проголосовали на выборах президента в Белоруссии

В голосовании на выборах президента РФ на избирательных участках, открытых в Белоруссии, приняли участие более 14 тысяч россиян, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:31

2024-03-17T22:31

2024-03-17T22:31

выборы президента россии — 2024

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МИНСК, 17 мар – РИА Новости. В голосовании на выборах президента РФ на избирательных участках, открытых в Белоруссии, приняли участие более 14 тысяч россиян, сообщила пресс-служба российского посольства в Минске. "В голосовании на выборах президента Российской Федерации на участках, открытых в Республике Беларусь, приняли участие более 14 тысяч россиян", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии. В Белоруссии были открыты шесть избирательных участков для голосования на выборах президента России: в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. Проголосовать могли как постоянно проживающие в Белоруссии граждане РФ, так и временно находящиеся в республике – в командировках, на отдыхе в санаториях, в гостях и туристических поездках. Голосование прошло штатно, сообщил ранее в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь российского посольства в Минске Алексей Маскалев.

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Россияне на выборах президента за рубежом Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку. 2024-03-17T22:31 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, минск