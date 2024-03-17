https://ria.ru/20240317/vybory-1933819367.html

В российском посольстве в Турции раскрыли, сколько человек пришли на выборы

В российском посольстве в Турции раскрыли, сколько человек пришли на выборы - РИА Новости, 17.03.2024

В российском посольстве в Турции раскрыли, сколько человек пришли на выборы

Общая явка голосовавших на выборах президента РФ в Анкаре составила 8405 человек, сообщило посольство РФ Турции. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:27

2024-03-17T22:27

2024-03-17T22:27

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АНКАРА, 17 мар – РИА Новости. Общая явка голосовавших на выборах президента РФ в Анкаре составила 8405 человек, сообщило посольство РФ Турции. "Избирательный участок 8292, развёрнутый в посольстве России в Турции, завершил свою работу в 20:00 (совпадает с мск). Всего в Анкаре, Измире и на стройплощадке АЭС "Аккую" проголосовало 8405 человек", - говорится в сообщении дипмиссии. На территории посольства РФ в Анкаре был образован избирательный участок №8292. С 08:00 (совпадает с мск) он открылся для голосования. Досрочное голосование было организовано для строителей АЭС "Аккую" и в Алании, Кемере, Мармарисе. В среду в Измире состоялось первое в истории Турции выездное досрочное голосование на выборах президента РФ, в нем приняли участие более 350 граждан России. Избирательные участки для граждан России, проживающих в Турции, были организованы на территориях посольства РФ в Анкаре, генеральных консульств РФ Стамбуле, Анталье и Трабзоне.

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