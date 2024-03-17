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В российском посольстве в Турции раскрыли, сколько человек пришли на выборы - РИА Новости, 17.03.2024
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22:27 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933819367.html
В российском посольстве в Турции раскрыли, сколько человек пришли на выборы
В российском посольстве в Турции раскрыли, сколько человек пришли на выборы - РИА Новости, 17.03.2024
В российском посольстве в Турции раскрыли, сколько человек пришли на выборы
Общая явка голосовавших на выборах президента РФ в Анкаре составила 8405 человек, сообщило посольство РФ Турции. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:27
2024-03-17T22:27
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АНКАРА, 17 мар – РИА Новости. Общая явка голосовавших на выборах президента РФ в Анкаре составила 8405 человек, сообщило посольство РФ Турции. "Избирательный участок 8292, развёрнутый в посольстве России в Турции, завершил свою работу в 20:00 (совпадает с мск). Всего в Анкаре, Измире и на стройплощадке АЭС "Аккую" проголосовало 8405 человек", - говорится в сообщении дипмиссии. На территории посольства РФ в Анкаре был образован избирательный участок №8292. С 08:00 (совпадает с мск) он открылся для голосования. Досрочное голосование было организовано для строителей АЭС "Аккую" и в Алании, Кемере, Мармарисе. В среду в Измире состоялось первое в истории Турции выездное досрочное голосование на выборах президента РФ, в нем приняли участие более 350 граждан России. Избирательные участки для граждан России, проживающих в Турции, были организованы на территориях посольства РФ в Анкаре, генеральных консульств РФ Стамбуле, Анталье и Трабзоне.
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в мире, россия, турция
В мире, Россия, Турция
В российском посольстве в Турции раскрыли, сколько человек пришли на выборы

Посольство в Анкаре: проголосовать на выборы пришли более 8 тысяч человек

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на избирательном участке в российском посольстве в Анкаре на выборах президента России
Женщина голосует на избирательном участке в российском посольстве в Анкаре на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Женщина голосует на избирательном участке в российском посольстве в Анкаре на выборах президента России
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АНКАРА, 17 мар – РИА Новости. Общая явка голосовавших на выборах президента РФ в Анкаре составила 8405 человек, сообщило посольство РФ Турции.
"Избирательный участок 8292, развёрнутый в посольстве России в Турции, завершил свою работу в 20:00 (совпадает с мск). Всего в Анкаре, Измире и на стройплощадке АЭС "Аккую" проголосовало 8405 человек", - говорится в сообщении дипмиссии.
На территории посольства РФ в Анкаре был образован избирательный участок №8292. С 08:00 (совпадает с мск) он открылся для голосования. Досрочное голосование было организовано для строителей АЭС "Аккую" и в Алании, Кемере, Мармарисе. В среду в Измире состоялось первое в истории Турции выездное досрочное голосование на выборах президента РФ, в нем приняли участие более 350 граждан России.
Избирательные участки для граждан России, проживающих в Турции, были организованы на территориях посольства РФ в Анкаре, генеральных консульств РФ Стамбуле, Анталье и Трабзоне.
Участок для голосования на выборах президента РФ в посольстве в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В Вашингтоне открылся участок для голосования на выборах президента России
Вчера, 15:38
 
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