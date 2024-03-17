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Путин лидирует на выборах в Северной Осетии по данным 18,6 процента голосов

Путин лидирует на выборах в Северной Осетии по данным 18,6 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует на выборах в Северной Осетии по данным 18,6 процента голосов

Владимир Путин набирает 91,09% голосов на выборах президента РФ в Северной Осетии после обработки 18,59% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:23

2024-03-17T22:23

2024-03-17T22:28

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин набирает 91,09% голосов на выборах президента РФ в Северной Осетии после обработки 18,59% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК.Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 91,09% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 3,81% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 1,97% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 1,61% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

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политика, россия, дальний восток, госдума рф