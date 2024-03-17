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Путин лидирует на выборах в Северной Осетии по данным 18,6 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
22:23 17.03.2024 (обновлено: 22:28 17.03.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240317/vybory-1933818518.html
Путин лидирует на выборах в Северной Осетии по данным 18,6 процента голосов
Путин лидирует на выборах в Северной Осетии по данным 18,6 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует на выборах в Северной Осетии по данным 18,6 процента голосов
Владимир Путин набирает 91,09% голосов на выборах президента РФ в Северной Осетии после обработки 18,59% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:23
2024-03-17T22:28
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дальний восток
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин набирает 91,09% голосов на выборах президента РФ в Северной Осетии после обработки 18,59% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК.Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 91,09% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 3,81% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 1,97% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 1,61% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, дальний восток, госдума рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Дальний Восток, Госдума РФ
Путин лидирует на выборах в Северной Осетии по данным 18,6 процента голосов

Путин лидирует на выборах в Северной Осетии с 91,09% по данным 18,6% голосов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Работа информационного центра ЦИК РФ
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин набирает 91,09% голосов на выборах президента РФ в Северной Осетии после обработки 18,59% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.
Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК.
Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 91,09% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 3,81% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 1,97% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 1,61% голосов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияДальний ВостокГосдума РФ
 
 
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