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Путин предварительно лидирует на выборах в Иркутской области

Путин предварительно лидирует на выборах в Иркутской области - РИА Новости, 17.03.2024

Путин предварительно лидирует на выборах в Иркутской области

Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Иркутской области с 83,94% голосов после обработки 94,63% протоколов, свидетельствуют обнародованные... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:12

2024-03-17T22:12

2024-03-17T22:12

выборы президента россии — 2024

политика

россия

иркутская область

владимир путин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Иркутской области с 83,94% голосов после обработки 94,63% протоколов, свидетельствуют обнародованные первые данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 83,94% голосов, Николай Харитонов – 4,66%, Владислав Даванков – 5,52%, Леонид Слуцкий – 3,51%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.

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иркутская область

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политика, россия, иркутская область, владимир путин