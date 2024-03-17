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Путин предварительно лидирует на выборах в Иркутской области
Путин предварительно лидирует на выборах в Иркутской области - РИА Новости, 17.03.2024
Путин предварительно лидирует на выборах в Иркутской области
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Иркутской области с 83,94% голосов после обработки 94,63% протоколов, свидетельствуют обнародованные... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:12
2024-03-17T22:12
2024-03-17T22:12
выборы президента россии — 2024
политика
россия
иркутская область
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Иркутской области с 83,94% голосов после обработки 94,63% протоколов, свидетельствуют обнародованные первые данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 83,94% голосов, Николай Харитонов – 4,66%, Владислав Даванков – 5,52%, Леонид Слуцкий – 3,51%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
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политика, россия, иркутская область, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Иркутская область, Владимир Путин
Путин предварительно лидирует на выборах в Иркутской области
ЦИК: Путин лидирует на выборах в Иркутской области по данным 94,63% голосов
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Иркутской области с 83,94% голосов после обработки 94,63% протоколов, свидетельствуют обнародованные первые данные ЦИК РФ.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 83,94% голосов, Николай Харитонов – 4,66%, Владислав Даванков – 5,52%, Леонид Слуцкий – 3,51%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.