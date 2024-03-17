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Пушилин заявил, что гордится результатами Путина в Донбассе
Пушилин заявил, что гордится результатами Путина в Донбассе - РИА Новости, 17.03.2024
Пушилин заявил, что гордится результатами Путина в Донбассе
Донбасс гордится результатами Владимира Путина на выборах президента, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:40
2024-03-17T21:40
2024-03-17T21:40
политика
донбасс
донецкая народная республика
владимир путин
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Донбасс гордится результатами Владимира Путина на выборах президента, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Для нас результат, безусловно, высокий. Мы им гордимся, но он для нас и ожидаем. По-другому в Донбассе бы не получилось... Это свидетельство того, что мы доверяем нашему президенту, доверяем и поддерживаем его решения", - заявил Пушилин журналистам. По данным избиркома, явка в ДНР составила 88,25%, Владимир Путин набрал 95,23%. Впервые президентские выборы проходили три дня - с 15 по 17 марта.
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политика, донбасс, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин
Политика, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Денис Пушилин
Пушилин заявил, что гордится результатами Путина в Донбассе
Пушилин заявил, что гордится результатами Путина в Донбассе
ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Донбасс гордится результатами Владимира Путина на выборах президента, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Для нас результат, безусловно, высокий. Мы им гордимся, но он для нас и ожидаем. По-другому в Донбассе бы не получилось... Это свидетельство того, что мы доверяем нашему президенту, доверяем и поддерживаем его решения", - заявил Пушилин журналистам.
По данным избиркома, явка в ДНР составила 88,25%, Владимир Путин набрал 95,23%.
Впервые президентские выборы проходили три дня - с 15 по 17 марта.