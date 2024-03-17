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Путин лидирует на выборах в Челябинской области с 84,88 процента голосов

Путин лидирует на выборах в Челябинской области с 84,88 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует на выборах в Челябинской области с 84,88 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Челябинской области с 84,88% голосов после обработки 27,11% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:32

2024-03-17T21:32

2024-03-17T21:35

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

владислав даванков

челябинская область

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Челябинской области с 84,88% голосов после обработки 27,11% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 84,88% голосов, Владислав Даванков – 4,77%, Николай Харитонов – 4,62%, Леонид Слуцкий – 3,58%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.

россия

челябинская область

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Россияне на выборах президента за рубежом Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку. 2024-03-17T21:32 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, владимир путин, владислав даванков, челябинская область