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На выборах президента России обработали более 24 процентов протоколов
На выборах президента России обработали более 24 процентов протоколов - РИА Новости, 17.03.2024
На выборах президента России обработали более 24 процентов протоколов
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова поблагодарила всю страну и заявила, что выборы прошли достойно, несмотря на попытки недругов этому помешать. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:14
2024-03-17T21:14
2024-03-17T22:55
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова поблагодарила всю страну и заявила, что выборы прошли достойно, несмотря на попытки недругов этому помешать."Хочу сказать всем огромное спасибо, всей стране, которая прошла эти выборы невероятно достойно, как единый народ, понимающий, что значат эти выборы для нас и для нашего будущего. Все (прошло) очень достойно, несмотря на все попытки, чтобы этого (выборов президента РФ - ред.) не произошло, со стороны наших недругов, мы справились", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК РФ.Она также заявила, что обработано 24,4% протоколов. "Сейчас, на сей момент, за то время, пока я говорила … обработано 24,4% протоколов", - отметила она.Голосование на выборах президента РФ впервые шло три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, элла памфилова, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик)
На выборах президента России обработали более 24 процентов протоколов
Памфилова: на выборах президента России обработали 24,4% протоколов
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова поблагодарила всю страну и заявила, что выборы прошли достойно, несмотря на попытки недругов этому помешать.
"Хочу сказать всем огромное спасибо, всей стране, которая прошла эти выборы невероятно достойно, как единый народ, понимающий, что значат эти выборы для нас и для нашего будущего. Все (прошло) очень достойно, несмотря на все попытки, чтобы этого (выборов президента РФ - ред.) не произошло, со стороны наших недругов, мы справились", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК РФ.
Она также заявила, что обработано 24,4% протоколов. "Сейчас, на сей момент, за то время, пока я говорила … обработано 24,4% протоколов", - отметила она.
Голосование на выборах президента РФ впервые шло три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.