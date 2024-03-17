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На выборах президента России обработали более 24 процентов протоколов

На выборах президента России обработали более 24 процентов протоколов - РИА Новости, 17.03.2024

На выборах президента России обработали более 24 процентов протоколов

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова поблагодарила всю страну и заявила, что выборы прошли достойно, несмотря на попытки недругов этому помешать. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:14

2024-03-17T21:14

2024-03-17T22:55

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова поблагодарила всю страну и заявила, что выборы прошли достойно, несмотря на попытки недругов этому помешать."Хочу сказать всем огромное спасибо, всей стране, которая прошла эти выборы невероятно достойно, как единый народ, понимающий, что значат эти выборы для нас и для нашего будущего. Все (прошло) очень достойно, несмотря на все попытки, чтобы этого (выборов президента РФ - ред.) не произошло, со стороны наших недругов, мы справились", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК РФ.Она также заявила, что обработано 24,4% протоколов. "Сейчас, на сей момент, за то время, пока я говорила … обработано 24,4% протоколов", - отметила она.Голосование на выборах президента РФ впервые шло три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, россия, элла памфилова, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)