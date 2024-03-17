https://ria.ru/20240317/vybory-1933785789.html
Оценка российских выборов в США не повлияет на легитимность, заявил посол
Оценка российских выборов в США не повлияет на легитимность, заявил посол - РИА Новости, 17.03.2024
Оценка российских выборов в США не повлияет на легитимность, заявил посол
Оценка со стороны США выборов президента России не отразится на их легитимности, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T20:34
2024-03-17T20:34
2024-03-17T20:38
выборы президента россии — 2024
сша
россия
вашингтон (штат)
анатолий антонов
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933430159_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_530a4497e4ecc0cb391d8302fc64f5a1.jpg
ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Оценка со стороны США выборов президента России не отразится на их легитимности, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Абсолютно и однозначно, нам нет никакого дела", - заявил Антонов, отвечая на вопрос о том, может ли как-либо отразиться оценка Вашингтоном российских выборов на их легитимности."Вашингтону решать, поддержат ли они результат выборов. Но уже до них они ясно дали понять, что не примут их в Донецке, Луганске и Крыму", - добавил высокопоставленный дипломат.
https://ria.ru/20240316/lozh-1933474662.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933430159_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_a03418c06ca9d1e2d88b1afa0b591e78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, вашингтон (штат), анатолий антонов, в мире
Выборы президента России — 2024, США, Россия, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, В мире
Оценка российских выборов в США не повлияет на легитимность, заявил посол
Посол Антонов: оценка США выборов президента РФ не повлияет на их легитимность