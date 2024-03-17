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Оценка российских выборов в США не повлияет на легитимность, заявил посол - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
20:34 17.03.2024 (обновлено: 20:38 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933785789.html
Оценка российских выборов в США не повлияет на легитимность, заявил посол
Оценка российских выборов в США не повлияет на легитимность, заявил посол - РИА Новости, 17.03.2024
Оценка российских выборов в США не повлияет на легитимность, заявил посол
Оценка со стороны США выборов президента России не отразится на их легитимности, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T20:34
2024-03-17T20:38
выборы президента россии — 2024
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россия
вашингтон (штат)
анатолий антонов
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Оценка со стороны США выборов президента России не отразится на их легитимности, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Абсолютно и однозначно, нам нет никакого дела", - заявил Антонов, отвечая на вопрос о том, может ли как-либо отразиться оценка Вашингтоном российских выборов на их легитимности."Вашингтону решать, поддержат ли они результат выборов. Но уже до них они ясно дали понять, что не примут их в Донецке, Луганске и Крыму", - добавил высокопоставленный дипломат.
https://ria.ru/20240316/lozh-1933474662.html
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сша, россия, вашингтон (штат), анатолий антонов, в мире
Выборы президента России — 2024, США, Россия, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, В мире
Оценка российских выборов в США не повлияет на легитимность, заявил посол

Посол Антонов: оценка США выборов президента РФ не повлияет на их легитимность

© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Оценка со стороны США выборов президента России не отразится на их легитимности, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Абсолютно и однозначно, нам нет никакого дела", - заявил Антонов, отвечая на вопрос о том, может ли как-либо отразиться оценка Вашингтоном российских выборов на их легитимности.
"Вашингтону решать, поддержат ли они результат выборов. Но уже до них они ясно дали понять, что не примут их в Донецке, Луганске и Крыму", - добавил высокопоставленный дипломат.
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Выборы президента России — 2024СШАРоссияВашингтон (штат)Анатолий АнтоновВ мире
 
 
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