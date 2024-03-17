https://ria.ru/20240317/vybory-1933785789.html

Оценка российских выборов в США не повлияет на легитимность, заявил посол

Оценка российских выборов в США не повлияет на легитимность, заявил посол - РИА Новости, 17.03.2024

Оценка российских выборов в США не повлияет на легитимность, заявил посол

Оценка со стороны США выборов президента России не отразится на их легитимности, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T20:34

2024-03-17T20:34

2024-03-17T20:38

выборы президента россии — 2024

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вашингтон (штат)

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Оценка со стороны США выборов президента России не отразится на их легитимности, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Абсолютно и однозначно, нам нет никакого дела", - заявил Антонов, отвечая на вопрос о том, может ли как-либо отразиться оценка Вашингтоном российских выборов на их легитимности."Вашингтону решать, поддержат ли они результат выборов. Но уже до них они ясно дали понять, что не примут их в Донецке, Луганске и Крыму", - добавил высокопоставленный дипломат.

https://ria.ru/20240316/lozh-1933474662.html

сша

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сша, россия, вашингтон (штат), анатолий антонов, в мире