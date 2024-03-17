https://ria.ru/20240317/vybory-1933782781.html

Глава дипмиссии в США рассказал, как проходят выборы президента России

Глава дипмиссии в США рассказал, как проходят выборы президента России - РИА Новости, 17.03.2024

Глава дипмиссии в США рассказал, как проходят выборы президента России

Выборы президента России на участке в посольстве в Вашингтоне проходят спокойно и штатно, заявил глава дипмиссии Анатолий Антонов. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T20:20

2024-03-17T20:20

2024-03-17T20:20

выборы президента россии — 2024

в мире

вашингтон (штат)

анатолий антонов

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933430181_0:592:2048:1744_1920x0_80_0_0_aad0b8c34ba33bc7c9d3ca73b02cfb1a.jpg

ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Выборы президента России на участке в посольстве в Вашингтоне проходят спокойно и штатно, заявил глава дипмиссии Анатолий Антонов. "Выборы проходят спокойно, ожидаемо, штатно", - заявил Антонов в ходе видеосвязи с Москвой о ходе голосования. По его словам, провокаций на избирательном участке в дипмиссии не было, только снаружи подъезд к зданию пытаются блокировать протестующие. Как сказал Антонов, сограждане беспокоились о последствиях своего участия в выборах. "Некоторые граждане выражали опасение, что по выходу из участка они будут арестованы", - сказал Антонов. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как от прилегающей к воротам посольства территории попросили удалиться мужчину, который допускал оскорбительные высказывания в адрес голосующих и сотрудников миссии. Полиция секретной службы охраняет территорию и не допускает на нее никого, кроме ожидающих прохода россиян. Возле входа собралась очередь примерно из 30 человек.

https://ria.ru/20240317/yavka-1933767147.html

https://ria.ru/20240316/lozh-1933474662.html

вашингтон (штат)

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вашингтон (штат), анатолий антонов, россия, москва