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Глава дипмиссии в США рассказал, как проходят выборы президента России - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
20:20 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933782781.html
Глава дипмиссии в США рассказал, как проходят выборы президента России
Глава дипмиссии в США рассказал, как проходят выборы президента России - РИА Новости, 17.03.2024
Глава дипмиссии в США рассказал, как проходят выборы президента России
Выборы президента России на участке в посольстве в Вашингтоне проходят спокойно и штатно, заявил глава дипмиссии Анатолий Антонов. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T20:20
2024-03-17T20:20
выборы президента россии — 2024
в мире
вашингтон (штат)
анатолий антонов
россия
москва
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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Выборы президента России на участке в посольстве в Вашингтоне проходят спокойно и штатно, заявил глава дипмиссии Анатолий Антонов. "Выборы проходят спокойно, ожидаемо, штатно", - заявил Антонов в ходе видеосвязи с Москвой о ходе голосования. По его словам, провокаций на избирательном участке в дипмиссии не было, только снаружи подъезд к зданию пытаются блокировать протестующие. Как сказал Антонов, сограждане беспокоились о последствиях своего участия в выборах. "Некоторые граждане выражали опасение, что по выходу из участка они будут арестованы", - сказал Антонов. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как от прилегающей к воротам посольства территории попросили удалиться мужчину, который допускал оскорбительные высказывания в адрес голосующих и сотрудников миссии. Полиция секретной службы охраняет территорию и не допускает на нее никого, кроме ожидающих прохода россиян. Возле входа собралась очередь примерно из 30 человек.
https://ria.ru/20240317/yavka-1933767147.html
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в мире, вашингтон (штат), анатолий антонов, россия, москва
Выборы президента России — 2024, В мире, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, Россия, Москва
Глава дипмиссии в США рассказал, как проходят выборы президента России

Посол Антонов: в Вашингтоне выборы президента России проходят спокойно

© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Выборы президента России на участке в посольстве в Вашингтоне проходят спокойно и штатно, заявил глава дипмиссии Анатолий Антонов.
«
"Выборы проходят спокойно, ожидаемо, штатно", - заявил Антонов в ходе видеосвязи с Москвой о ходе голосования.
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Вчера, 18:53
По его словам, провокаций на избирательном участке в дипмиссии не было, только снаружи подъезд к зданию пытаются блокировать протестующие.
Как сказал Антонов, сограждане беспокоились о последствиях своего участия в выборах. "Некоторые граждане выражали опасение, что по выходу из участка они будут арестованы", - сказал Антонов.
Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как от прилегающей к воротам посольства территории попросили удалиться мужчину, который допускал оскорбительные высказывания в адрес голосующих и сотрудников миссии. Полиция секретной службы охраняет территорию и не допускает на нее никого, кроме ожидающих прохода россиян. Возле входа собралась очередь примерно из 30 человек.
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