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Все попытки сорвать выборы в Крыму провалились, заявил Аксенов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
20:19 17.03.2024 (обновлено: 20:37 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933782603.html
Все попытки сорвать выборы в Крыму провалились, заявил Аксенов
Все попытки сорвать выборы в Крыму провалились, заявил Аксенов - РИА Новости, 17.03.2024
Все попытки сорвать выборы в Крыму провалились, заявил Аксенов
Безопасность на выборах президента РФ в Крыму была на самом высоком уровне, попытки врагов сорвать президентскую кампанию провалились, нарушений допущено не... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T20:19
2024-03-17T20:37
выборы президента россии — 2024
политика
республика крым
сергей аксенов (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Безопасность на выборах президента РФ в Крыму была на самом высоком уровне, попытки врагов сорвать президентскую кампанию провалились, нарушений допущено не было, сообщил глава республики Сергей Аксенов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале."Безопасность была обеспечена на самом высоком уровне, козни наших врагов по срыву президентской кампании в Крыму провалились. Выборы прошли честно, открыто, демократично, под надзором иностранных наблюдателей. Нарушений избирательного процесса в Крыму допущено не было", - сообщил Аксенов. По данным крымского избиркома на 15.00 воскресенья в Крыму проголосовало более 81% избирателей. Участки закрылись в 20.00 мск, начат подсчет голосов.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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политика, республика крым, сергей аксенов (политик), россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Россия
Все попытки сорвать выборы в Крыму провалились, заявил Аксенов

Аксенов: попытки сорвать выборы в Крыму провалились, они прошли честно и открыто

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах президента России на одном из избирательных участков в Симферополе
Мужчина голосует на выборах президента России на одном из избирательных участков в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Мужчина голосует на выборах президента России на одном из избирательных участков в Симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Безопасность на выборах президента РФ в Крыму была на самом высоком уровне, попытки врагов сорвать президентскую кампанию провалились, нарушений допущено не было, сообщил глава республики Сергей Аксенов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
«
"Безопасность была обеспечена на самом высоком уровне, козни наших врагов по срыву президентской кампании в Крыму провалились. Выборы прошли честно, открыто, демократично, под надзором иностранных наблюдателей. Нарушений избирательного процесса в Крыму допущено не было", - сообщил Аксенов.
По данным крымского избиркома на 15.00 воскресенья в Крыму проголосовало более 81% избирателей. Участки закрылись в 20.00 мск, начат подсчет голосов.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Россия
 
 
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