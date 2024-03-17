https://ria.ru/20240317/vybory-1933782603.html

Все попытки сорвать выборы в Крыму провалились, заявил Аксенов

Все попытки сорвать выборы в Крыму провалились, заявил Аксенов - РИА Новости, 17.03.2024

Все попытки сорвать выборы в Крыму провалились, заявил Аксенов

Безопасность на выборах президента РФ в Крыму была на самом высоком уровне, попытки врагов сорвать президентскую кампанию провалились, нарушений допущено не... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T20:19

2024-03-17T20:19

2024-03-17T20:37

выборы президента россии — 2024

политика

республика крым

сергей аксенов (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Безопасность на выборах президента РФ в Крыму была на самом высоком уровне, попытки врагов сорвать президентскую кампанию провалились, нарушений допущено не было, сообщил глава республики Сергей Аксенов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале."Безопасность была обеспечена на самом высоком уровне, козни наших врагов по срыву президентской кампании в Крыму провалились. Выборы прошли честно, открыто, демократично, под надзором иностранных наблюдателей. Нарушений избирательного процесса в Крыму допущено не было", - сообщил Аксенов. По данным крымского избиркома на 15.00 воскресенья в Крыму проголосовало более 81% избирателей. Участки закрылись в 20.00 мск, начат подсчет голосов.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, республика крым, сергей аксенов (политик), россия