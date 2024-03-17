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Явка на выборах президента России в Пермском крае превысила 78 процентов

Явка на выборах президента России в Пермском крае превысила 78 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах президента России в Пермском крае превысила 78 процентов

Явка на выборах президента России в Пермском крае перед завершением голосования в воскресенье составила 78,1%, сообщает краевой избирком. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:35

2024-03-17T17:35

2024-03-17T17:35

выборы президента россии — 2024

политика

россия

пермский край

пермь

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ПЕРМЬ, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России в Пермском крае перед завершением голосования в воскресенье составила 78,1%, сообщает краевой избирком. "Осталось менее часа до завершения голосования на выборах президента России в Пермском крае. К концу третьего дня голосования средняя явка по региону с учетом ДЭГ составила 78,1% или 1 537 990 избирателей. Средняя явка по Перми с ДЭГ - 75,7% или 591 302 избиратель. Провокаций на избирательных участках не зафиксировано", - говорится в сообщении. Уточняется, что никаких жалоб на ход голосования в избирательные комиссии не поступало. Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. В Пермском крае насчитывается 1 971 044 избирателя (770 175 человек - в Перми). Явка на выборах президента в 2018 году, когда голосование длилось один день, составила 66,5%.

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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ. 2024-03-17T17:35 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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политика, россия, пермский край, пермь