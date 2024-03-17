https://ria.ru/20240317/vybory-1933742739.html

Подготовку к выборам президента начали еще в 2018 году, заявила Памфилова

Подготовку к выборам президента начали еще в 2018 году, заявила Памфилова - РИА Новости, 17.03.2024

Подготовку к выборам президента начали еще в 2018 году, заявила Памфилова

Центризбирком всегда работает системно и на перспективу, подготовка к выборам президента РФ-2024 была начата сразу после выборов-2018, заявила глава ЦИК РФ Элла РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:20

2024-03-17T17:20

2024-03-17T17:29

выборы президента россии — 2024

политика

цик рф

элла памфилова

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Центризбирком всегда работает системно и на перспективу, подготовка к выборам президента РФ-2024 была начата сразу после выборов-2018, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Мы всегда работаем системно и на перспективу. Мы начали подготовку к этим выборам сразу после проведения выборов, подведения итогов в 2018 году. Это наш стиль работы", - сказала Памфилова журналистам.Памфилова отметила, что все выборы на федеральном уровне требуют системного подхода.Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933738751.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, цик рф, элла памфилова