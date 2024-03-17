https://ria.ru/20240317/vybory-1933717658.html

Явка на выборах президента России в Марий Эл приблизилась к 63 процентам

Явка на выборах президента России в Марий Эл приблизилась к 63 процентам - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах президента России в Марий Эл приблизилась к 63 процентам

Явка избирателей на выборах президента РФ на 15.00 мск на третий день голосования в Марий Эл составила 62,89%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:50

2024-03-17T15:50

2024-03-17T15:51

выборы президента россии — 2024

политика

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ на 15.00 мск на третий день голосования в Марий Эл составила 62,89%, сообщает избирком региона. "К 15.00 заключительного дня голосования на выборах президента России на избирательных участках Республики Марий Эл проголосовало 326 164 избирателей. На 15.00 явка в республике составила 62,89%", - говорится в сообщении. Отмечается, что в избирком Марий Эл жалоб на нарушение избирательного законодательства не поступало. Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, в Марий Эл составила 66,43%. По данным облизбиркома, численность избирателей в Марий Эл на 1 января 2024 года составляет 526 941 человек. Всего в регионе в дни выборов работают 491 постоянная и 3 временных участковых избирательных комиссий. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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