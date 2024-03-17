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В Подмосковье на выборах проголосовали более трех миллионов человек - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:18 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933706395.html
В Подмосковье на выборах проголосовали более трех миллионов человек
В Подмосковье на выборах проголосовали более трех миллионов человек - РИА Новости, 17.03.2024
В Подмосковье на выборах проголосовали более трех миллионов человек
Явка избирателей на выборах президента РФ в Подмосковье на 15.00 мск заключительного дня голосования составила 62,15% на избирательных участках и 93,54%... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:18
2024-03-17T15:18
выборы президента россии — 2024
политика
россия
московская область (подмосковье)
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ОДИНЦОВО, 17 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Подмосковье на 15.00 мск заключительного дня голосования составила 62,15% на избирательных участках и 93,54% дистанционно (из числа получивших доступ к ДЭГ), сообщили в Мособлизбиркоме. "По состоянию на 15.00 на территории Московской области явка избирателей составила: на избирательных участках - 3 326 348 человек (62,15%), дистанционное электронное голосование - 808 002 человека (93,54%)", - отмечается в официальном Telegram-канале Мособлизбиркома. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия
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политика, россия, московская область (подмосковье)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье на выборах проголосовали более трех миллионов человек

В Подмосковье на выборах президента РФ проголосовали более 3,3 миллиона человек

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Выборы президента России
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ОДИНЦОВО, 17 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Подмосковье на 15.00 мск заключительного дня голосования составила 62,15% на избирательных участках и 93,54% дистанционно (из числа получивших доступ к ДЭГ), сообщили в Мособлизбиркоме.
"По состоянию на 15.00 на территории Московской области явка избирателей составила: на избирательных участках - 3 326 348 человек (62,15%), дистанционное электронное голосование - 808 002 человека (93,54%)", - отмечается в официальном Telegram-канале Мособлизбиркома.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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