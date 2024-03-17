https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html

Зеленский и Буданов* тоже голосуют на выборах в России

Зеленский и Буданов* тоже голосуют на выборах в России - РИА Новости, 18.03.2024

Зеленский и Буданов* тоже голосуют на выборах в России

Подошли к концу выборы президента России. Украина — "хрупкая демократия", по определению западных стран, — выборы проводить не собирается. Но прилагает все... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-17T13:05

2024-03-17T13:05

2024-03-18T00:11

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Подошли к концу выборы президента России. Украина — "хрупкая демократия", по определению западных стран, — выборы проводить не собирается. Но прилагает все усилия, чтобы сорвать волеизъявление граждан в нашей стране.Самое чудовищное из этих усилий — атака на Белгородскую и Курскую области.По известным данным, для атаки на земли России враг задействовал 2,5 тысячи человек и до сотни единиц техники. Он попытался действовать чужими руками — якобы атаковали границу не украинские формирования (в основном спецназ ГУР, подконтрольный лично Буданову*), а состоящие из предателей батальоны "Русский добровольческий корпус" (РДК), легион "Свобода России" и "Сибирский батальон".Зачем нужны эти наивные игры? Во-первых, чтобы снять с себя ответственность за нападение на признанную ООН часть России. Во-вторых, чтобы создать впечатление, что именно недовольные граждане России подняли восстание накануне выборов: "Мы пришли голосовать" — так говорят боевики в одном из своих видео.С уверенностью можно сказать, что их "голосование" провалилось. "Из 2,5 тысячи диверсантов по итогу 1,7 тысячи были поражены, безвозвратные потери составили 550 человек", — сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Имеют ли эти наскоки на российскую границу военный смысл? Едва ли. Даже во время атаки на Белгородскую область 22-23 мая 2013 года (ответственность за которую взяли на себя все те же РДК и "Свобода России") каких-либо существенных по военным меркам успехов враг не достиг. С тех пор границу значительно укрепили, усилили опытными бойцами и снабдили современной военной техникой. Пехота, авиация, артиллерия, РСЗО, разведывательные и FPV-дроны, "Ланцеты" — все работало слаженно, четко, молниеносно. В итоге враг не смог закрепиться ни на одном из участков, его военные успехи — "отрицательные", а "волеизъявление" для многих стало последним.Современная Украина имеет богатую историю проведения самоубийственных операций. Это и многочисленные попытки высадки десанта в Крыму (всегда оканчивающиеся бегством и смертью), и попытка сформировать плацдарм в Крынках (снабжение и удержание которого обернулось колоссальными потерями). Нынешние нападения на границу России относятся к этому же списку.Но будет ошибкой сказать, что поведение врага лишено всякой логики. Истоки таких самоубийственных решений — в самой сущности современного киевского режима. Ее можно охарактеризовать как агрессивный пиар. Режим Зеленского, начинавшийся с предвыборной кампании, важнейшей частью которой был сериал "Слуга народа", двигается по изначально избранному пути: воздействие на воображение граждан. При этом реальные успехи власти считаются второстепенными — так же как и реальный Зеленский был второстепенным по отношению к Голобородько, которого он играл (и которого по итогу и выбрали граждане Украины).В этой пиар-логике отправка на убой 2,5 тысячи человек приобретает подобие смысла. Во-первых, отвлечь свое общество от поражения (точнее, позорного бегства) под Авдеевкой. Во-вторых, в случае минимального успеха, который мгновенно будет раздут украинскими и западными СМИ, продемонстрировать свою состоятельность перед спонсорами, сильно сократившими поток денег и техники. Наконец, вызвать в России панику в ходе выборов и посеять недоверие к государственной власти.Последняя задача представляется наиболее приоритетной. В пользу этого говорят и хаотичные обстрелы Белгорода (не имеющие военного смысла и ставшие причиной гибели мирного населения), и порча бюллетеней (осуществляемая по заказу кураторов с Украины), и прямые заявления предателей из того же РДК.Оставляя за скобками вопросы этики (бесполезно говорить об этом с предателями родины или их украинским начальством, отправляющим этих предателей на верную смерть), поставим вопрос об эффективности. Сработала ли пиар-кампания? Бегут ли люди в панике из того же Белгорода? Проклинают ли действующую власть?Да, агрессивный пиар Зеленского — Буданова* сработал… прямо противоположным образом. Уже сейчас явка на выборах по стране превысила 60%, а в приграничных регионах (как раз тех, на которые нацелен удар противника) местами достигает 80%.В чем причины провала пиар-кампании? Во-первых, атаковав земли России, которые уже не одно поколение русских людей считает своими (и это восприятие со временем распространится и на возвращенные регионы), Украина не приобретет статуса жертвы в глазах наших граждан. Во-вторых, в России существует стойкое историческое презрение к предателям — и то, что атаку на исторические русские земли возглавили вырожденцы из упомянутых "корпусов", "легионов" и "батальонов", вызывает отвращение как к действиям, так и смыслам, исходящим от их представителей. Наконец, крайне успешные меры по защите границы, принятые действующей властью, только поднимают ее авторитет в глазах общества.Учитывая результаты, можно сказать, что на наших глазах происходит деградация пиар-машины, лежащей в основе современного киевского режима. Если два года назад украинским ЦИПсО и ГУР еще удавалось вносить смуту в умы россиян, то сейчас все, чем они могут похвастаться, — немногим более чем двумястами бюллетенями, испорченными обманутыми стариками и оболваненными подростками, и несколькими сотнями трупов своих же "активистов". И конечно же, выросшим рейтингом действующей власти в России. Возможно, именно эту задачу и ставили перед собой Зеленский и Буданов*?Кто победит на нынешних выборах президента в нашей стране — пусть решает народ России. У нас, в отличие от "хрупко-демократичной" Украины, такой выбор есть.* Внесен в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

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аналитика, россия, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, кирилл буданов*