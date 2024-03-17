https://ria.ru/20240317/vybory-1933653530.html
Более 120 тысяч россиян проголосовали на выборах президента за рубежом
Более 120 тысяч россиян проголосовали на выборах президента за рубежом - РИА Новости, 17.03.2024
Более 120 тысяч россиян проголосовали на выборах президента за рубежом
За рубежом по состоянию на 10 часов утра воскресенья на выборах президента РФ проголосовали 125 428 россиян на 230 избирательных участках в 111 странах, заявила РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:14
2024-03-17T12:14
2024-03-17T12:24
выборы президента россии — 2024
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. За рубежом по состоянию на 10 часов утра воскресенья на выборах президента РФ проголосовали 125 428 россиян на 230 избирательных участках в 111 странах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На 10.00 мск 17 марта 2024: за рубежом проголосовали 125428 человек на 230 избирательных участках в 111 странах", - написала она в своем Telegram-канале.Захарова также отметила, что, "учитывая разницу во времени, ряд участков только еще откроются сегодня"."Но даже эти данные - ответ всем тем, кто пытался распространить дезинформацию или информационно извратить ход голосования", - добавила она.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
2024-03-17T12:14
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, политика
Выборы президента России — 2024, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Политика
Более 120 тысяч россиян проголосовали на выборах президента за рубежом
Захарова: более 120 тысяч россиян проголосовали на выборах президента за рубежом
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
За рубежом по состоянию на 10 часов утра воскресенья на выборах президента РФ проголосовали 125 428 россиян на 230 избирательных участках в 111 странах, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На 10.00 мск 17 марта 2024: за рубежом проголосовали 125428 человек на 230 избирательных участках в 111 странах", - написала она в своем Telegram-канале.
Захарова также отметила, что, "учитывая разницу во времени, ряд участков только еще откроются сегодня".
"Но даже эти данные - ответ всем тем, кто пытался распространить дезинформацию или информационно извратить ход голосования", - добавила она.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
На выборы президента России в Алма-Ате выстроились очереди