https://ria.ru/20240317/vybory-1933653530.html

Более 120 тысяч россиян проголосовали на выборах президента за рубежом

Более 120 тысяч россиян проголосовали на выборах президента за рубежом - РИА Новости, 17.03.2024

Более 120 тысяч россиян проголосовали на выборах президента за рубежом

За рубежом по состоянию на 10 часов утра воскресенья на выборах президента РФ проголосовали 125 428 россиян на 230 избирательных участках в 111 странах, заявила РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T12:14

2024-03-17T12:14

2024-03-17T12:24

выборы президента россии — 2024

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

политика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. За рубежом по состоянию на 10 часов утра воскресенья на выборах президента РФ проголосовали 125 428 россиян на 230 избирательных участках в 111 странах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На 10.00 мск 17 марта 2024: за рубежом проголосовали 125428 человек на 230 избирательных участках в 111 странах", - написала она в своем Telegram-канале.Захарова также отметила, что, "учитывая разницу во времени, ряд участков только еще откроются сегодня"."Но даже эти данные - ответ всем тем, кто пытался распространить дезинформацию или информационно извратить ход голосования", - добавила она.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ. 2024-03-17T12:14 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, политика