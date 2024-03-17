https://ria.ru/20240317/vybory-1933621055.html

Явка на выборах в Астраханской области превысила 67 процентов

Явка на выборах в Астраханской области превысила 67 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах в Астраханской области превысила 67 процентов

Явка на выборах президента России в Астраханской области к 10.00 (9.00 мск) третьего дня голосования составила 67,74%, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T10:10

2024-03-17T10:10

2024-03-17T10:42

выборы президента россии — 2024

политика

россия

астраханская область

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933628693_0:150:960:690_1920x0_80_0_0_cc30e72b5b43d428115926e94e67591c.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России в Астраханской области к 10.00 (9.00 мск) третьего дня голосования составила 67,74%, сообщает региональный избирком. "По состоянию на 10.00 (9.00 мск) третьего дня голосования в выборах приняли участие 477 071 человек, что составляет 67,74% от числа избирателей, включенных в списки избирателей", - говорится в сообщении. Отмечается, что поскольку заключительный день выборов президента РФ совпал с завершением масленичной недели и народными гуляниями, на избирательных участках члены избирательных комиссий области создают праздничное настроение и активно угощают блинами избирателей. Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Астраханской области работают 583 избирательных участка. По итогам двух дней голосования явка составила 65,48%. Всего в выборах смогут принять участие свыше 710,5 тысячи избирателей региона.

https://ria.ru/20240316/vybory-1933571250.html

https://ria.ru/20240124/tsik-1923154058.html

россия

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, астраханская область, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков