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Явка на выборах в Астраханской области превысила 67 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
10:10 17.03.2024 (обновлено: 10:42 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933621055.html
Явка на выборах в Астраханской области превысила 67 процентов
Явка на выборах в Астраханской области превысила 67 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах в Астраханской области превысила 67 процентов
Явка на выборах президента России в Астраханской области к 10.00 (9.00 мск) третьего дня голосования составила 67,74%, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T10:10
2024-03-17T10:42
выборы президента россии — 2024
политика
россия
астраханская область
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России в Астраханской области к 10.00 (9.00 мск) третьего дня голосования составила 67,74%, сообщает региональный избирком. "По состоянию на 10.00 (9.00 мск) третьего дня голосования в выборах приняли участие 477 071 человек, что составляет 67,74% от числа избирателей, включенных в списки избирателей", - говорится в сообщении. Отмечается, что поскольку заключительный день выборов президента РФ совпал с завершением масленичной недели и народными гуляниями, на избирательных участках члены избирательных комиссий области создают праздничное настроение и активно угощают блинами избирателей. Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Астраханской области работают 583 избирательных участка. По итогам двух дней голосования явка составила 65,48%. Всего в выборах смогут принять участие свыше 710,5 тысячи избирателей региона.
https://ria.ru/20240316/vybory-1933571250.html
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политика, россия, астраханская область, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Астраханская область, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков
Явка на выборах в Астраханской области превысила 67 процентов

Явка на выборах в Астраханской области к 9:00 составила 67,74 процента

© Фото : Избирком Астраханской области/TelegramГолосование на выборах президента РФ в Астраханской области. 16 марта 2024
Голосование на выборах президента РФ в Астраханской области. 16 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Избирком Астраханской области/Telegram
Голосование на выборах президента РФ в Астраханской области. 16 марта 2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России в Астраханской области к 10.00 (9.00 мск) третьего дня голосования составила 67,74%, сообщает региональный избирком.
"По состоянию на 10.00 (9.00 мск) третьего дня голосования в выборах приняли участие 477 071 человек, что составляет 67,74% от числа избирателей, включенных в списки избирателей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что поскольку заключительный день выборов президента РФ совпал с завершением масленичной недели и народными гуляниями, на избирательных участках члены избирательных комиссий области создают праздничное настроение и активно угощают блинами избирателей.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В Астраханской области работают 583 избирательных участка. По итогам двух дней голосования явка составила 65,48%. Всего в выборах смогут принять участие свыше 710,5 тысячи избирателей региона.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияАстраханская областьЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав Даванков
 
 
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