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В Иркутской области проголосовали более 50 процентов избирателей
В Иркутской области проголосовали более 50 процентов избирателей - РИА Новости, 17.03.2024
В Иркутской области проголосовали более 50 процентов избирателей
В Иркутской области на выборах президента России к полудню 17 марта проголосовали более 50% избирателей, сообщает Иркутский областной избирком. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:54
2024-03-17T08:54
2024-03-17T08:54
выборы президента россии — 2024
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леонид слуцкий (политик)
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николай харитонов
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ИРКУТСК, 17 мар - РИА Новости. В Иркутской области на выборах президента России к полудню 17 марта проголосовали более 50% избирателей, сообщает Иркутский областной избирком. В Приангарье зарегистрировано более 1,8 миллиона избирателей, работают почти 1,9 тысячи участков для голосования. "В Иркутской области явка избирателей на выборах президента на 12 часов (07.00 мск) 17 марта составила 50,33%, проголосовали 918 279 человек", - говорится в сообщении. Лидеры по явке - Катангский (71,8%), Нукутский (71,8%) и Баяндаевский (69%) районы. В Иркутске участие в выборах приняли более 46% избирателей. Выборы президента России проходят в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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политика, иркутская область, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, иркутск, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Иркутская область, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Николай Харитонов, Иркутск, Россия
В Иркутской области проголосовали более 50 процентов избирателей
Явка на выборах президента в Иркутской области составила 50,33 процента