https://ria.ru/20240317/vybory-1933602665.html

В Иркутской области проголосовали более 50 процентов избирателей

В Иркутской области проголосовали более 50 процентов избирателей - РИА Новости, 17.03.2024

В Иркутской области проголосовали более 50 процентов избирателей

В Иркутской области на выборах президента России к полудню 17 марта проголосовали более 50% избирателей, сообщает Иркутский областной избирком. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T08:54

2024-03-17T08:54

2024-03-17T08:54

выборы президента россии — 2024

политика

иркутская область

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

николай харитонов

иркутск

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933519477_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f5b61bb40222d93acdf2dcacfd538f1.jpg

ИРКУТСК, 17 мар - РИА Новости. В Иркутской области на выборах президента России к полудню 17 марта проголосовали более 50% избирателей, сообщает Иркутский областной избирком. В Приангарье зарегистрировано более 1,8 миллиона избирателей, работают почти 1,9 тысячи участков для голосования. "В Иркутской области явка избирателей на выборах президента на 12 часов (07.00 мск) 17 марта составила 50,33%, проголосовали 918 279 человек", - говорится в сообщении. Лидеры по явке - Катангский (71,8%), Нукутский (71,8%) и Баяндаевский (69%) районы. В Иркутске участие в выборах приняли более 46% избирателей. Выборы президента России проходят в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/bezrukov-1933426046.html

иркутская область

иркутск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, иркутская область, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, иркутск, россия