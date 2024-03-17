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В Иркутской области проголосовали более 50 процентов избирателей - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
08:54 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933602665.html
В Иркутской области проголосовали более 50 процентов избирателей
В Иркутской области проголосовали более 50 процентов избирателей - РИА Новости, 17.03.2024
В Иркутской области проголосовали более 50 процентов избирателей
В Иркутской области на выборах президента России к полудню 17 марта проголосовали более 50% избирателей, сообщает Иркутский областной избирком. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:54
2024-03-17T08:54
выборы президента россии — 2024
политика
иркутская область
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
николай харитонов
иркутск
россия
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ИРКУТСК, 17 мар - РИА Новости. В Иркутской области на выборах президента России к полудню 17 марта проголосовали более 50% избирателей, сообщает Иркутский областной избирком. В Приангарье зарегистрировано более 1,8 миллиона избирателей, работают почти 1,9 тысячи участков для голосования. "В Иркутской области явка избирателей на выборах президента на 12 часов (07.00 мск) 17 марта составила 50,33%, проголосовали 918 279 человек", - говорится в сообщении. Лидеры по явке - Катангский (71,8%), Нукутский (71,8%) и Баяндаевский (69%) районы. В Иркутске участие в выборах приняли более 46% избирателей. Выборы президента России проходят в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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иркутская область
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политика, иркутская область, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, иркутск, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Иркутская область, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Николай Харитонов, Иркутск, Россия
В Иркутской области проголосовали более 50 процентов избирателей

Явка на выборах президента в Иркутской области составила 50,33 процента

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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ИРКУТСК, 17 мар - РИА Новости. В Иркутской области на выборах президента России к полудню 17 марта проголосовали более 50% избирателей, сообщает Иркутский областной избирком.
В Приангарье зарегистрировано более 1,8 миллиона избирателей, работают почти 1,9 тысячи участков для голосования.
Народный артист России Сергей Безруков проголосовал в Иркутске на выборах президента России
Безруков проголосовал в Иркутске на выборах президента России
16 марта, 09:06
"В Иркутской области явка избирателей на выборах президента на 12 часов (07.00 мск) 17 марта составила 50,33%, проголосовали 918 279 человек", - говорится в сообщении.
Лидеры по явке - Катангский (71,8%), Нукутский (71,8%) и Баяндаевский (69%) районы. В Иркутске участие в выборах приняли более 46% избирателей.
Выборы президента России проходят в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаИркутская областьЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковНиколай ХаритоновИркутскРоссия
 
 
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