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В Москве открылись избирательные участки - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
08:10 17.03.2024 (обновлено: 08:12 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933596555.html
В Москве открылись избирательные участки
В Москве открылись избирательные участки - РИА Новости, 17.03.2024
В Москве открылись избирательные участки
Избирательные участки открылись в Москве в последний день выборов президента России. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:10
2024-03-17T08:12
выборы президента россии — 2024
политика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Избирательные участки открылись в Москве в последний день выборов президента России. Голосование проходило в пятницу и субботу, и воскресенье – основной день. В столице работают 2200 участков, они будут открыты до 20.00. Несколько участков разместили в больницах и СИЗО, два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства. На участках избиратели могут проголосовать с помощью бумажных бюллетеней, а также с использованием терминалов электронного голосования. Почти на каждом участке ведется видеонаблюдение, исключением являются несколько участков в воинских частях, где вместо видеонаблюдения ведется видеофиксация. Также видеофиксация применяется в медучреждениях и следственных изоляторах. Трансляции не будет в открытом доступе, однако его получили кандидаты, политические партии, а также члены общественных штабов по наблюдению за выборами. Она идет в круглосуточном режиме все три дня голосования с момента открытия участков и до завершения работы участковых комиссий. В Подмосковье работают 3928 избирательных участков, размещенных в учреждениях образования, культуры и здравоохранения. Еще 57 участков расположились в местах временного пребывания избирателей – в больницах, СИЗО и воинских частях. В том числе временные участки есть на территории аэропортов - Шереметьево и Жуковский. Все участковые избирательные комиссии обеспечены металлодетекторами, а на случай непредвиденных ситуаций подготовлены 320 резервных пунктов для голосования, в том числе 124 мобильных (автобусы). Также для обеспечения безопасности и легитимности выборов около 65% участковых избирательных комиссий (2668) оснащены видеокамерами, предоставленными "Ростелекомом". Остальные "покрыты" видеорегистрацией (1266 участковых и 61 территориальная избирательная комиссия).
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политика, москва, шереметьево (аэропорт), ростелеком, московская область (подмосковье), россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Шереметьево (аэропорт), Ростелеком, Московская область (Подмосковье), Россия
В Москве открылись избирательные участки

В Москве в последний день выборов открылись избирательные участки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Избирательные участки открылись в Москве в последний день выборов президента России.
Голосование проходило в пятницу и субботу, и воскресенье – основной день. В столице работают 2200 участков, они будут открыты до 20.00.
Москва - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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Несколько участков разместили в больницах и СИЗО, два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства.
На участках избиратели могут проголосовать с помощью бумажных бюллетеней, а также с использованием терминалов электронного голосования.
Почти на каждом участке ведется видеонаблюдение, исключением являются несколько участков в воинских частях, где вместо видеонаблюдения ведется видеофиксация. Также видеофиксация применяется в медучреждениях и следственных изоляторах.
Трансляции не будет в открытом доступе, однако его получили кандидаты, политические партии, а также члены общественных штабов по наблюдению за выборами. Она идет в круглосуточном режиме все три дня голосования с момента открытия участков и до завершения работы участковых комиссий.
В Подмосковье работают 3928 избирательных участков, размещенных в учреждениях образования, культуры и здравоохранения. Еще 57 участков расположились в местах временного пребывания избирателей – в больницах, СИЗО и воинских частях. В том числе временные участки есть на территории аэропортов - Шереметьево и Жуковский.
Все участковые избирательные комиссии обеспечены металлодетекторами, а на случай непредвиденных ситуаций подготовлены 320 резервных пунктов для голосования, в том числе 124 мобильных (автобусы).
Также для обеспечения безопасности и легитимности выборов около 65% участковых избирательных комиссий (2668) оснащены видеокамерами, предоставленными "Ростелекомом". Остальные "покрыты" видеорегистрацией (1266 участковых и 61 территориальная избирательная комиссия).
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Выборы президента России — 2024ПолитикаМоскваШереметьево (аэропорт)РостелекомМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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