https://ria.ru/20240317/vybory-1933596555.html

В Москве открылись избирательные участки

В Москве открылись избирательные участки - РИА Новости, 17.03.2024

В Москве открылись избирательные участки

Избирательные участки открылись в Москве в последний день выборов президента России. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T08:10

2024-03-17T08:10

2024-03-17T08:12

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Избирательные участки открылись в Москве в последний день выборов президента России. Голосование проходило в пятницу и субботу, и воскресенье – основной день. В столице работают 2200 участков, они будут открыты до 20.00. Несколько участков разместили в больницах и СИЗО, два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства. На участках избиратели могут проголосовать с помощью бумажных бюллетеней, а также с использованием терминалов электронного голосования. Почти на каждом участке ведется видеонаблюдение, исключением являются несколько участков в воинских частях, где вместо видеонаблюдения ведется видеофиксация. Также видеофиксация применяется в медучреждениях и следственных изоляторах. Трансляции не будет в открытом доступе, однако его получили кандидаты, политические партии, а также члены общественных штабов по наблюдению за выборами. Она идет в круглосуточном режиме все три дня голосования с момента открытия участков и до завершения работы участковых комиссий. В Подмосковье работают 3928 избирательных участков, размещенных в учреждениях образования, культуры и здравоохранения. Еще 57 участков расположились в местах временного пребывания избирателей – в больницах, СИЗО и воинских частях. В том числе временные участки есть на территории аэропортов - Шереметьево и Жуковский. Все участковые избирательные комиссии обеспечены металлодетекторами, а на случай непредвиденных ситуаций подготовлены 320 резервных пунктов для голосования, в том числе 124 мобильных (автобусы). Также для обеспечения безопасности и легитимности выборов около 65% участковых избирательных комиссий (2668) оснащены видеокамерами, предоставленными "Ростелекомом". Остальные "покрыты" видеорегистрацией (1266 участковых и 61 территориальная избирательная комиссия).

https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, москва, шереметьево (аэропорт), ростелеком, московская область (подмосковье), россия