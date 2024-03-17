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Более 51 процента избирателей Хабаровского края проголосовали на выборах - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
06:10 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933592244.html
Более 51 процента избирателей Хабаровского края проголосовали на выборах
Более 51 процента избирателей Хабаровского края проголосовали на выборах - РИА Новости, 17.03.2024
Более 51 процента избирателей Хабаровского края проголосовали на выборах
Более 51% избирателей Хабаровского края проголосовали на выборах президента России к обеду в основной, третий день голосования, сообщает краевая избирательная... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T06:10
2024-03-17T06:10
выборы президента россии — 2024
хабаровский край
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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ХАБАРОВСК, 17 мар - РИА Новости. Более 51% избирателей Хабаровского края проголосовали на выборах президента России к обеду в основной, третий день голосования, сообщает краевая избирательная комиссия. Голосование на выборах президента РФ проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. "По состоянию на 12.00 (05.00 мск) в Хабаровском крае явка на выборах президента России составила 51,60 %. Приглашаем избирателей принять участие в голосовании. Участки открыты до 20.00", - говорится в сообщении. В первый день голосования, 15 марта, явка избирателей составила 30,03%, к концу второго дня на участки пришли уже 48,10%, информировал местный избирком. На участках нарушений не выявлено. Всего в регионе открылись 743 избирательных участка. Изготовлено 950 900 бюллетеней. В списки включено 939 015 избирателей. Как сообщил ранее РИА Новости представитель краевого избиркома Оярс Машков, досрочно отдали свои голоса за нового президента более 16 тысяч человек. Голосование длилось с 25 февраля по 14 марта для жителей отдаленных поселений, лесозаготовителей, оленеводов и работников метеостанций в 15 муниципальных районах края. Численность населения Хабаровского края, согласно данным Росстата, в 2023 году составила 1 284 090 человек. Городское население - более 84%. В марте 2018 года на выборах президента в регионе, по данным краевого избиркома, в списки избирателей было включено 1 005 334 избирателя. Из них проголосовало 64,23 % (648 550 человек).
https://ria.ru/20240316/nablyudateli-1933568163.html
https://ria.ru/20240316/golosovanie-1933562210.html
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хабаровский край, политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Выборы президента России — 2024, Хабаровский край, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Более 51 процента избирателей Хабаровского края проголосовали на выборах

Более 51% избирателей Хабаровского края проголосовали на выборах президента

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ХАБАРОВСК, 17 мар - РИА Новости. Более 51% избирателей Хабаровского края проголосовали на выборах президента России к обеду в основной, третий день голосования, сообщает краевая избирательная комиссия.
Голосование на выборах президента РФ проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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16 марта, 21:50
"По состоянию на 12.00 (05.00 мск) в Хабаровском крае явка на выборах президента России составила 51,60 %. Приглашаем избирателей принять участие в голосовании. Участки открыты до 20.00", - говорится в сообщении.
В первый день голосования, 15 марта, явка избирателей составила 30,03%, к концу второго дня на участки пришли уже 48,10%, информировал местный избирком. На участках нарушений не выявлено.
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16 марта, 20:51
Всего в регионе открылись 743 избирательных участка. Изготовлено 950 900 бюллетеней. В списки включено 939 015 избирателей. Как сообщил ранее РИА Новости представитель краевого избиркома Оярс Машков, досрочно отдали свои голоса за нового президента более 16 тысяч человек. Голосование длилось с 25 февраля по 14 марта для жителей отдаленных поселений, лесозаготовителей, оленеводов и работников метеостанций в 15 муниципальных районах края. Численность населения Хабаровского края, согласно данным Росстата, в 2023 году составила 1 284 090 человек. Городское население - более 84%.
В марте 2018 года на выборах президента в регионе, по данным краевого избиркома, в списки избирателей было включено 1 005 334 избирателя. Из них проголосовало 64,23 % (648 550 человек).
Председатель избиркома ЛНР Елена Кравченко
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Выборы президента России — 2024Хабаровский крайПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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