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В Париже предложили поддержать военных, которые против отправки на Украину - РИА Новости, 17.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:49 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/voennye-1933752327.html
В Париже предложили поддержать военных, которые против отправки на Украину
В Париже предложили поддержать военных, которые против отправки на Украину - РИА Новости, 17.03.2024
В Париже предложили поддержать военных, которые против отправки на Украину
Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо предложил подписать петицию в поддержку военных, которые выступают... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:49
2024-03-17T17:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эммануэль макрон
патриот
нато
европарламент
флориан филиппо
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо предложил подписать петицию в поддержку военных, которые выступают против отправки на Украину. Ранее французское издание Marianne сообщило, что французские военнослужащие были удивлены заявлением президента Франции Эммануэля Макрона, касающихся возможности отправки войск на Украину. Один из неназванных высокопоставленных офицеров заявил, что отправка военных на украинский фронт была бы неразумной, и добавил, что в сравнении с российскими силами французские - это "армия мажореток". "Поддержим наших военных, которые &lt;...&gt; заявляют, что не согласны с безумцем Макроном относительно войны против России, в которую он нас втягивает!" - написал Филиппо в соцсети X. Он также разместил ссылку на петицию против отправки французской армии на Украину. "Для того, чтобы отговорить Макрона от глупых и опасных приказов, мы, подписавшиеся, поддерживаем французских военных, которые отказываются от участия на Украине", - указывается в петиции на сайте партии "Патриоты". Ранее президент Франции сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин заявил, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент. Путин прокомментировал и антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240317/makron-1933707251.html
https://ria.ru/20240317/makron-1933750001.html
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в мире, украина, эммануэль макрон, патриот, нато, европарламент, флориан филиппо, франция, россия, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эммануэль Макрон, Патриот, НАТО, Европарламент, Флориан Филиппо, Франция, Россия, Олаф Шольц
В Париже предложили поддержать военных, которые против отправки на Украину

Флориан Филиппо предложил поддержать военных, которые против отправки на Украину

© AP Photo / Eric GaillardСолдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции
Солдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© AP Photo / Eric Gaillard
Солдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо предложил подписать петицию в поддержку военных, которые выступают против отправки на Украину.
Ранее французское издание Marianne сообщило, что французские военнослужащие были удивлены заявлением президента Франции Эммануэля Макрона, касающихся возможности отправки войск на Украину. Один из неназванных высокопоставленных офицеров заявил, что отправка военных на украинский фронт была бы неразумной, и добавил, что в сравнении с российскими силами французские - это "армия мажореток".
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«
"Поддержим наших военных, которые <...> заявляют, что не согласны с безумцем Макроном относительно войны против России, в которую он нас втягивает!" - написал Филиппо в соцсети X.
Он также разместил ссылку на петицию против отправки французской армии на Украину.
«
"Для того, чтобы отговорить Макрона от глупых и опасных приказов, мы, подписавшиеся, поддерживаем французских военных, которые отказываются от участия на Украине", - указывается в петиции на сайте партии "Патриоты".
Ранее президент Франции сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
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Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин заявил, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент.
Путин прокомментировал и антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭммануэль МакронПатриотНАТОЕвропарламентФлориан ФилиппоФранцияРоссияОлаф Шольц
 
 
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