https://ria.ru/20240317/voenkomat-1933651284.html

СМИ: во Львове представители военкомата силой затолкали в автобус волонтера

СМИ: во Львове представители военкомата силой затолкали в автобус волонтера - РИА Новости, 17.03.2024

СМИ: во Львове представители военкомата силой затолкали в автобус волонтера

Представители военкомата во Львове силой затолкали в автобус волонтера Кирилла Тарана, нанеся ему телесные повреждения, сейчас он находится в воинской части в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T12:04

2024-03-17T12:04

2024-03-17T12:04

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владимир зеленский

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Представители военкомата во Львове силой затолкали в автобус волонтера Кирилла Тарана, нанеся ему телесные повреждения, сейчас он находится в воинской части в городе Ровно, передает в воскресенье украинское агентство УНИАН в Telegram-канале. "Появилось видео, как представители ТЦК (территориальный центр комплектации, военкомат – ред.) во Львове силой пакуют в бус волонтера Кирилла Тарана. Предварительно известно, что к волонтеру применили физическую силу, нанеся ему телесные повреждения, однако никакой повестки на месте задержания не вручили", - говорится в сообщении, опубликованном агентства. По данным УНИАН, после задержания Тарану выписали повестку для уточнения данных, а уже к 5.00 мск 16 марта был готов приказ о мобилизации с подписью начальника районного военкомата, которого на тот момент в помещении не было. Тем не менее, как передает агентство, приказ был подписан и закреплен печатью, хотя военно-врачебную комиссию мужчина не проходил. После этого его направили в военную часть города Ровно. Согласно информации агентства, инцидент произошел вечером 15 марта. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В Москве ранее неоднократно заявляли, что Киев намерен продолжать воевать "до последнего украинца" во имя западных интересов.

https://ria.ru/20240229/uklonisty-1930280886.html

https://ria.ru/20240308/mobilizovannye-1931889937.html

https://ria.ru/20240312/ukraintsy-1932560362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, львов, ровно, владимир зеленский, вооруженные силы украины