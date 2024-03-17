Рейтинг@Mail.ru
СМИ: во Львове представители военкомата силой затолкали в автобус волонтера - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/voenkomat-1933651284.html
СМИ: во Львове представители военкомата силой затолкали в автобус волонтера
СМИ: во Львове представители военкомата силой затолкали в автобус волонтера - РИА Новости, 17.03.2024
СМИ: во Львове представители военкомата силой затолкали в автобус волонтера
Представители военкомата во Львове силой затолкали в автобус волонтера Кирилла Тарана, нанеся ему телесные повреждения, сейчас он находится в воинской части в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:04
2024-03-17T12:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
львов
ровно
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_d05160234121d66ab241bb142f856f61.jpg
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Представители военкомата во Львове силой затолкали в автобус волонтера Кирилла Тарана, нанеся ему телесные повреждения, сейчас он находится в воинской части в городе Ровно, передает в воскресенье украинское агентство УНИАН в Telegram-канале. "Появилось видео, как представители ТЦК (территориальный центр комплектации, военкомат – ред.) во Львове силой пакуют в бус волонтера Кирилла Тарана. Предварительно известно, что к волонтеру применили физическую силу, нанеся ему телесные повреждения, однако никакой повестки на месте задержания не вручили", - говорится в сообщении, опубликованном агентства. По данным УНИАН, после задержания Тарану выписали повестку для уточнения данных, а уже к 5.00 мск 16 марта был готов приказ о мобилизации с подписью начальника районного военкомата, которого на тот момент в помещении не было. Тем не менее, как передает агентство, приказ был подписан и закреплен печатью, хотя военно-врачебную комиссию мужчина не проходил. После этого его направили в военную часть города Ровно. Согласно информации агентства, инцидент произошел вечером 15 марта. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В Москве ранее неоднократно заявляли, что Киев намерен продолжать воевать "до последнего украинца" во имя западных интересов.
https://ria.ru/20240229/uklonisty-1930280886.html
https://ria.ru/20240308/mobilizovannye-1931889937.html
https://ria.ru/20240312/ukraintsy-1932560362.html
украина
львов
ровно
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_2c11166d6e57b2c1237b0f7f78878442.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, львов, ровно, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львов, Ровно, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
СМИ: во Львове представители военкомата силой затолкали в автобус волонтера

УНИАН: во Львове сотрудники военкомата силой затолкали в автобус волонтера

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Представители военкомата во Львове силой затолкали в автобус волонтера Кирилла Тарана, нанеся ему телесные повреждения, сейчас он находится в воинской части в городе Ровно, передает в воскресенье украинское агентство УНИАН в Telegram-канале.
"Появилось видео, как представители ТЦК (территориальный центр комплектации, военкомат – ред.) во Львове силой пакуют в бус волонтера Кирилла Тарана. Предварительно известно, что к волонтеру применили физическую силу, нанеся ему телесные повреждения, однако никакой повестки на месте задержания не вручили", - говорится в сообщении, опубликованном агентства.
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
На Украине уклонисты скрывались от тепловизоров в изотермических одеялах
29 февраля, 15:36
По данным УНИАН, после задержания Тарану выписали повестку для уточнения данных, а уже к 5.00 мск 16 марта был готов приказ о мобилизации с подписью начальника районного военкомата, которого на тот момент в помещении не было. Тем не менее, как передает агентство, приказ был подписан и закреплен печатью, хотя военно-врачебную комиссию мужчина не проходил. После этого его направили в военную часть города Ровно.
Согласно информации агентства, инцидент произошел вечером 15 марта.
Украинские военные в окопе - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Украинский пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными в ВСУ
8 марта, 12:28
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.
В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
В Москве ранее неоднократно заявляли, что Киев намерен продолжать воевать "до последнего украинца" во имя западных интересов.
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
СМИ: украинцы переписывают авто на жен из-за законопроекта о мобилизации
12 марта, 17:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛьвовРовноВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала