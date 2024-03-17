https://ria.ru/20240317/viktorina-1933662180.html
Более 20 человек выиграли квартиры в викторине "Достижения Югры"
Более 20 человек выиграли квартиры в викторине "Достижения Югры" - РИА Новости, 17.03.2024
Более 20 человек выиграли квартиры в викторине "Достижения Югры"
Более 20 жителей Ханты-Мансийского автономного округа стали обладателями квартир благодаря викторине "Достижения Югры", сообщила глава региона Наталья Комарова. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:49
2024-03-17T12:49
2024-03-17T12:49
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Более 20 жителей Ханты-Мансийского автономного округа стали обладателями квартир благодаря викторине "Достижения Югры", сообщила глава региона Наталья Комарова. "Почти 909 тысяч из нас зарегистрировались как участники викторины "Достижения Югры", почти 669 тысяч человек приняли участие, из них больше 123 тысяч детей. Победители уже получили 20 квартир и 23 автомобиля, из них по четыре квартиры и автомобиля – дети", - написала губернатор в своем Telegram-канале. Так, по данным организаторов, самыми удачливыми среди детей стали девятилетний мальчик из Урая, учащийся 9-го класса школы №5 Мегиона, восьмиклассник школы из Лянтора и 11-летняя девочка из поселка Пойковский. Все они пришли в пункт приема уникальных номеров вместе со своими родителями, активировали код у волонтера цифрового проекта и стали обладателями квартиры. Всего для участников викторины в Югре предусмотрен миллион подарков. Помимо автомобилей и недвижимости местные жители могут получить бытовую и цифровую технику, а также сертификаты на популярные маркетплейсы, в магазины электронной бытовой техники, на посещение культурных, образовательных и спортивных событий. Викторина "Достижения Югры" приурочена к Году народного сплочения в регионе. Все вопросы в ней посвящены подвигам, традициям и достижениям жителей автономного округа.
https://ria.ru/20240317/nablyudateli-1933653098.html
https://ria.ru/20240315/vybory-1933178853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Наталья Комарова
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости.
Более 20 жителей Ханты-Мансийского автономного округа стали обладателями квартир благодаря викторине "Достижения Югры", сообщила
глава региона Наталья Комарова.
"Почти 909 тысяч из нас зарегистрировались как участники викторины "Достижения Югры", почти 669 тысяч человек приняли участие, из них больше 123 тысяч детей. Победители уже получили 20 квартир и 23 автомобиля, из них по четыре квартиры и автомобиля – дети", - написала губернатор в своем Telegram-канале.
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Так, по данным организаторов, самыми удачливыми среди детей стали девятилетний мальчик из Урая, учащийся 9-го класса школы №5 Мегиона, восьмиклассник школы из Лянтора и 11-летняя девочка из поселка Пойковский. Все они пришли в пункт приема уникальных номеров вместе со своими родителями, активировали код у волонтера цифрового проекта и стали обладателями квартиры.
Всего для участников викторины в Югре предусмотрен миллион подарков. Помимо автомобилей и недвижимости местные жители могут получить бытовую и цифровую технику, а также сертификаты на популярные маркетплейсы, в магазины электронной бытовой техники, на посещение культурных, образовательных и спортивных событий.
Викторина "Достижения Югры" приурочена к Году народного сплочения в регионе. Все вопросы в ней посвящены подвигам, традициям и достижениям жителей автономного округа.
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