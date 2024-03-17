https://ria.ru/20240317/viktorina-1933662180.html

Более 20 человек выиграли квартиры в викторине "Достижения Югры"

Более 20 человек выиграли квартиры в викторине "Достижения Югры" - РИА Новости, 17.03.2024

Более 20 человек выиграли квартиры в викторине "Достижения Югры"

Более 20 жителей Ханты-Мансийского автономного округа стали обладателями квартир благодаря викторине "Достижения Югры", сообщила глава региона Наталья Комарова. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T12:49

2024-03-17T12:49

2024-03-17T12:49

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Более 20 жителей Ханты-Мансийского автономного округа стали обладателями квартир благодаря викторине "Достижения Югры", сообщила глава региона Наталья Комарова. "Почти 909 тысяч из нас зарегистрировались как участники викторины "Достижения Югры", почти 669 тысяч человек приняли участие, из них больше 123 тысяч детей. Победители уже получили 20 квартир и 23 автомобиля, из них по четыре квартиры и автомобиля – дети", - написала губернатор в своем Telegram-канале. Так, по данным организаторов, самыми удачливыми среди детей стали девятилетний мальчик из Урая, учащийся 9-го класса школы №5 Мегиона, восьмиклассник школы из Лянтора и 11-летняя девочка из поселка Пойковский. Все они пришли в пункт приема уникальных номеров вместе со своими родителями, активировали код у волонтера цифрового проекта и стали обладателями квартиры. Всего для участников викторины в Югре предусмотрен миллион подарков. Помимо автомобилей и недвижимости местные жители могут получить бытовую и цифровую технику, а также сертификаты на популярные маркетплейсы, в магазины электронной бытовой техники, на посещение культурных, образовательных и спортивных событий. Викторина "Достижения Югры" приурочена к Году народного сплочения в регионе. Все вопросы в ней посвящены подвигам, традициям и достижениям жителей автономного округа.

https://ria.ru/20240317/nablyudateli-1933653098.html

https://ria.ru/20240315/vybory-1933178853.html

ханты-мансийский автономный округ

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова