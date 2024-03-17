https://ria.ru/20240317/ukraina-1933581704.html

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.03.2024

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Черниговской и Полтавской областях на Украине, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Сумской и Харьковской... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T00:37

2024-03-17T00:37

2024-03-17T00:37

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Черниговской и Полтавской областях на Украине, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Сумской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в Полтавской области прозвучал в 23.56 мск, спустя 12 минут тревога была объявлена в Черниговской области. В Одесской области сигнал тревоги прозвучал в 00.17, в Николаевской - в 00.23. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240317/obstrel-1933581068.html

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украина, полтавская область, в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия