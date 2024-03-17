https://ria.ru/20240317/ugrozy-1933833317.html

Замглавы избиркома ДНР во время выборов прятали из-за угроз

Замглавы избиркома ДНР во время выборов прятали из-за угроз - РИА Новости, 17.03.2024

Замглавы избиркома ДНР во время выборов прятали из-за угроз

Одну из заместительниц главы избиркома ДНР во время избирательной кампании пришлось прятать дома из-за угроз в ее адрес, рассказал РИА Новости руководитель... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:20

2024-03-17T23:20

2024-03-17T23:20

выборы президента россии — 2024

донецкая народная республика

владимир путин

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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Одну из заместительниц главы избиркома ДНР во время избирательной кампании пришлось прятать дома из-за угроз в ее адрес, рассказал РИА Новости руководитель комиссии Владимир Высоцкий. По его словам, многие сотрудники избиркомов получали угрозы через соцсети или смс, но в одном случае к угрозам отнеслись особенно серьезно, так как была обнаружена слежка за женщиной. "Это действительно было серьезно. Это были не матерные смски... Это была слежка. Выслеживали. Вовремя заметили эти моменты. Была реальная угроза жизни одному из членов избирательной комиссии", - рассказал Высоцкий. Чтобы обезопасить сотрудницу, пришлось провести целую операцию, отметил он. Женщина какое-то время пряталась дома и не выходила на улицу. "Вовремя отреагировали сотрудники правоохранительных органов, вовремя пресекли эту попытку и, слава Богу, все обошлось... Этот риск, который возник на определенном этапе, был нивелирован... Но какой-то момент ей пришлось посидеть дома. Потом поступил звонок от правоохранителей, что все благополучно, нормально. Наша коллега вышла на работу. А так пришлось какой-то период времени посидеть в режиме инкогнито дома", - рассказал Высоцкий. В остальном никто из сотрудников республиканского избиркома и местных комиссий во время выборов не пострадал, сообщил Высоцкий. По данным избиркома, явка в ДНР составила 88,23%, Владимир Путин набрал 95,23%.

https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933548991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, владимир путин