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Замглавы избиркома ДНР во время выборов прятали из-за угроз - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
23:20 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/ugrozy-1933833317.html
Замглавы избиркома ДНР во время выборов прятали из-за угроз
Замглавы избиркома ДНР во время выборов прятали из-за угроз - РИА Новости, 17.03.2024
Замглавы избиркома ДНР во время выборов прятали из-за угроз
Одну из заместительниц главы избиркома ДНР во время избирательной кампании пришлось прятать дома из-за угроз в ее адрес, рассказал РИА Новости руководитель... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:20
2024-03-17T23:20
выборы президента россии — 2024
донецкая народная республика
владимир путин
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Одну из заместительниц главы избиркома ДНР во время избирательной кампании пришлось прятать дома из-за угроз в ее адрес, рассказал РИА Новости руководитель комиссии Владимир Высоцкий. По его словам, многие сотрудники избиркомов получали угрозы через соцсети или смс, но в одном случае к угрозам отнеслись особенно серьезно, так как была обнаружена слежка за женщиной. "Это действительно было серьезно. Это были не матерные смски... Это была слежка. Выслеживали. Вовремя заметили эти моменты. Была реальная угроза жизни одному из членов избирательной комиссии", - рассказал Высоцкий. Чтобы обезопасить сотрудницу, пришлось провести целую операцию, отметил он. Женщина какое-то время пряталась дома и не выходила на улицу. "Вовремя отреагировали сотрудники правоохранительных органов, вовремя пресекли эту попытку и, слава Богу, все обошлось... Этот риск, который возник на определенном этапе, был нивелирован... Но какой-то момент ей пришлось посидеть дома. Потом поступил звонок от правоохранителей, что все благополучно, нормально. Наша коллега вышла на работу. А так пришлось какой-то период времени посидеть в режиме инкогнито дома", - рассказал Высоцкий. В остальном никто из сотрудников республиканского избиркома и местных комиссий во время выборов не пострадал, сообщил Высоцкий. По данным избиркома, явка в ДНР составила 88,23%, Владимир Путин набрал 95,23%.
https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933548991.html
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донецкая народная республика, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин
Замглавы избиркома ДНР во время выборов прятали из-за угроз

Замглавы избиркома ДНР во время выборов пришлось прятать из-за серьезных угроз

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВыборы президента РФ
Выборы президента РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Выборы президента РФ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Одну из заместительниц главы избиркома ДНР во время избирательной кампании пришлось прятать дома из-за угроз в ее адрес, рассказал РИА Новости руководитель комиссии Владимир Высоцкий.
По его словам, многие сотрудники избиркомов получали угрозы через соцсети или смс, но в одном случае к угрозам отнеслись особенно серьезно, так как была обнаружена слежка за женщиной.
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"Это действительно было серьезно. Это были не матерные смски... Это была слежка. Выслеживали. Вовремя заметили эти моменты. Была реальная угроза жизни одному из членов избирательной комиссии", - рассказал Высоцкий.
Чтобы обезопасить сотрудницу, пришлось провести целую операцию, отметил он. Женщина какое-то время пряталась дома и не выходила на улицу.
"Вовремя отреагировали сотрудники правоохранительных органов, вовремя пресекли эту попытку и, слава Богу, все обошлось... Этот риск, который возник на определенном этапе, был нивелирован... Но какой-то момент ей пришлось посидеть дома. Потом поступил звонок от правоохранителей, что все благополучно, нормально. Наша коллега вышла на работу. А так пришлось какой-то период времени посидеть в режиме инкогнито дома", - рассказал Высоцкий.
В остальном никто из сотрудников республиканского избиркома и местных комиссий во время выборов не пострадал, сообщил Высоцкий.
По данным избиркома, явка в ДНР составила 88,23%, Владимир Путин набрал 95,23%.
Выборы президента России в новых регионах
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.

Сотрудник избирательного участка в Константиновке на выборах президента России

В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.

Выборы президента РФ в новых регионах

Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.

Председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов голосует на выборах президента России на избирательном участке в Мелитополе Запорожской области

Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.

Глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко на избирательном участке в Мелитополе Запорожской области на выборах президента России

Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8

В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 8

Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 8

Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 8

Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 8

Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
Выборы президента России — 2024Донецкая Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
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