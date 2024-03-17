https://ria.ru/20240317/uchastki-1933791266.html

В Калининградской области закрылись избирательные участки

В Калининградской области закрылись избирательные участки - РИА Новости, 17.03.2024

В Калининградской области закрылись избирательные участки

Голосование на выборах президента РФ завершилось на территории страны, последними закрылись избирательные участки в самом западном регионе России -... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:01

2024-03-17T21:01

2024-03-17T21:02

выборы президента россии — 2024

выборы

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КАЛИНИНГРАД, 17 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента РФ завершилось на территории страны, последними закрылись избирательные участки в самом западном регионе России - Калининградской области, в 20.00 по местному времени (21.00 мск). "По состоянию на 18.00 (19.00. мск) 17 марта явка избирателей на выборах президента России в Калининградской области составляет 66,09%. Это 512 120 избирателей. Дистанционно проголосовали 91% избирателей из тех, кто подал заявление", - сообщили журналистам в облизбиркоме. По информации комиссии, количество избирателей по состоянию на 1 января 2024 года в Калининградской области - 839 361 человек, из них более 8 тысяч впервые голосующих. На дистанционное электронное голосование подали 68 071 заявление. В регионе работали 569 избирательных участков (включая временные участки в больницах и СИЗО). В этом году впервые для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих или находящихся на территории иностранных государств, в Калининградской области организовали пять пунктов для голосования: два - на пешем и автомобильном пунктах пропуска в Чернышевском, по одному - в Багратионовске, Советске и Мамоново. Голосование, которое началось в Калининградской области в 8 утра по местному времени (9.00 мск) 15 марта, завершилось последним в стране 17 марта в 20.00 (21.00 мск). Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

выборы