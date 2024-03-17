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В Калининградской области закрылись избирательные участки - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
21:01 17.03.2024 (обновлено: 21:02 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/uchastki-1933791266.html
В Калининградской области закрылись избирательные участки
В Калининградской области закрылись избирательные участки - РИА Новости, 17.03.2024
В Калининградской области закрылись избирательные участки
Голосование на выборах президента РФ завершилось на территории страны, последними закрылись избирательные участки в самом западном регионе России -... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:01
2024-03-17T21:02
выборы президента россии — 2024
выборы
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КАЛИНИНГРАД, 17 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента РФ завершилось на территории страны, последними закрылись избирательные участки в самом западном регионе России - Калининградской области, в 20.00 по местному времени (21.00 мск). "По состоянию на 18.00 (19.00. мск) 17 марта явка избирателей на выборах президента России в Калининградской области составляет 66,09%. Это 512 120 избирателей. Дистанционно проголосовали 91% избирателей из тех, кто подал заявление", - сообщили журналистам в облизбиркоме. По информации комиссии, количество избирателей по состоянию на 1 января 2024 года в Калининградской области - 839 361 человек, из них более 8 тысяч впервые голосующих. На дистанционное электронное голосование подали 68 071 заявление. В регионе работали 569 избирательных участков (включая временные участки в больницах и СИЗО). В этом году впервые для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих или находящихся на территории иностранных государств, в Калининградской области организовали пять пунктов для голосования: два - на пешем и автомобильном пунктах пропуска в Чернышевском, по одному - в Багратионовске, Советске и Мамоново. Голосование, которое началось в Калининградской области в 8 утра по местному времени (9.00 мск) 15 марта, завершилось последним в стране 17 марта в 20.00 (21.00 мск). Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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выборы
Выборы президента России — 2024, Выборы
В Калининградской области закрылись избирательные участки

В Калининградской области последними в РФ закрылись избирательные участки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах президента РФ
Подсчет голосов на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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КАЛИНИНГРАД, 17 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента РФ завершилось на территории страны, последними закрылись избирательные участки в самом западном регионе России - Калининградской области, в 20.00 по местному времени (21.00 мск).
«
"По состоянию на 18.00 (19.00. мск) 17 марта явка избирателей на выборах президента России в Калининградской области составляет 66,09%. Это 512 120 избирателей. Дистанционно проголосовали 91% избирателей из тех, кто подал заявление", - сообщили журналистам в облизбиркоме.
По информации комиссии, количество избирателей по состоянию на 1 января 2024 года в Калининградской области - 839 361 человек, из них более 8 тысяч впервые голосующих. На дистанционное электронное голосование подали 68 071 заявление. В регионе работали 569 избирательных участков (включая временные участки в больницах и СИЗО). В этом году впервые для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих или находящихся на территории иностранных государств, в Калининградской области организовали пять пунктов для голосования: два - на пешем и автомобильном пунктах пропуска в Чернышевском, по одному - в Багратионовске, Советске и Мамоново.
Голосование, которое началось в Калининградской области в 8 утра по местному времени (9.00 мск) 15 марта, завершилось последним в стране 17 марта в 20.00 (21.00 мск).
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Выборы
 
 
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