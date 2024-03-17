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В Туркмении 2750 избирателей проголосовали на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
20:36 17.03.2024 (обновлено: 20:43 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/turkmeniya-1933786050.html
В Туркмении 2750 избирателей проголосовали на выборах президента России
В Туркмении 2750 избирателей проголосовали на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
В Туркмении 2750 избирателей проголосовали на выборах президента России
В Туркмении в голосовании на выборах президента РФ приняли участие 2750 избирателей, сообщает посольство России Ашхабаде. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T20:36
2024-03-17T20:43
выборы президента россии — 2024
россия
туркмения
ашхабад
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
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АШХАБАД, 17 мар - РИА Новости. В Туркмении в голосовании на выборах президента РФ приняли участие 2750 избирателей, сообщает посольство России Ашхабаде. "Хотели бы выразить признательность туркменской стороне за содействие в организации выборов. Всесторонняя поддержка туркменских друзей в проведении такого комплексного мероприятия в очередной раз подтверждает стратегический характер сотрудничества наших стран и глубокий уровень взаимопонимания", - подчеркивается в сообщении. Голосование на выборах президента РФ прошло в воскресенье в пяти городах Туркмении. Избирательные участки открылись в 8.00 (6.00 мск) в отделе образования, науки и культуры дипмиссии РФ в Ашхабаде, а также в Туркменабаде (бывший Чарджоу), Мары, Дашогузе и Туркменбаши (бывший Красноводск). Голосование завершилось в 20.00 (18.00 мск). На пост главы российского государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. На выборах президента России в 2018 году в голосовании в Туркменистане приняли участие более 4 тысяч избирателей.
https://ria.ru/20240316/nablyudatel-1933541720.html
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россия, туркмения, ашхабад, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Россия, Туркмения, Ашхабад, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков
В Туркмении 2750 избирателей проголосовали на выборах президента России

В Туркмении в выборах президента России приняли участие 2750 избирателей

© Фото : Посольство России в Туркменистане/TelegramГолосование на выборах президента РФ в Туркмении. 17 марта 2024
Голосование на выборах президента РФ в Туркмении. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Посольство России в Туркменистане/Telegram
Голосование на выборах президента РФ в Туркмении. 17 марта 2024
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АШХАБАД, 17 мар - РИА Новости. В Туркмении в голосовании на выборах президента РФ приняли участие 2750 избирателей, сообщает посольство России Ашхабаде.
«
"Хотели бы выразить признательность туркменской стороне за содействие в организации выборов. Всесторонняя поддержка туркменских друзей в проведении такого комплексного мероприятия в очередной раз подтверждает стратегический характер сотрудничества наших стран и глубокий уровень взаимопонимания", - подчеркивается в сообщении.
Американский наблюдатель на выборах в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Наблюдатель из США отметил энтузиазм избирателей в ДНР
16 марта, 18:33
Голосование на выборах президента РФ прошло в воскресенье в пяти городах Туркмении. Избирательные участки открылись в 8.00 (6.00 мск) в отделе образования, науки и культуры дипмиссии РФ в Ашхабаде, а также в Туркменабаде (бывший Чарджоу), Мары, Дашогузе и Туркменбаши (бывший Красноводск). Голосование завершилось в 20.00 (18.00 мск).
На пост главы российского государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
На выборах президента России в 2018 году в голосовании в Туркменистане приняли участие более 4 тысяч избирателей.
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Вчера, 20:32
 
Выборы президента России — 2024РоссияТуркменияАшхабадНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Владислав Даванков
 
 
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