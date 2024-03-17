https://ria.ru/20240317/turkmeniya-1933786050.html

В Туркмении 2750 избирателей проголосовали на выборах президента России

В Туркмении 2750 избирателей проголосовали на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024

В Туркмении 2750 избирателей проголосовали на выборах президента России

В Туркмении в голосовании на выборах президента РФ приняли участие 2750 избирателей, сообщает посольство России Ашхабаде. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T20:36

2024-03-17T20:36

2024-03-17T20:43

выборы президента россии — 2024

россия

туркмения

ашхабад

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

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АШХАБАД, 17 мар - РИА Новости. В Туркмении в голосовании на выборах президента РФ приняли участие 2750 избирателей, сообщает посольство России Ашхабаде. "Хотели бы выразить признательность туркменской стороне за содействие в организации выборов. Всесторонняя поддержка туркменских друзей в проведении такого комплексного мероприятия в очередной раз подтверждает стратегический характер сотрудничества наших стран и глубокий уровень взаимопонимания", - подчеркивается в сообщении. Голосование на выборах президента РФ прошло в воскресенье в пяти городах Туркмении. Избирательные участки открылись в 8.00 (6.00 мск) в отделе образования, науки и культуры дипмиссии РФ в Ашхабаде, а также в Туркменабаде (бывший Чарджоу), Мары, Дашогузе и Туркменбаши (бывший Красноводск). Голосование завершилось в 20.00 (18.00 мск). На пост главы российского государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. На выборах президента России в 2018 году в голосовании в Туркменистане приняли участие более 4 тысяч избирателей.

https://ria.ru/20240316/nablyudatel-1933541720.html

https://ria.ru/20240317/klyuch-1933785079.html

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туркмения

ашхабад

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россия, туркмения, ашхабад, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков