https://ria.ru/20240317/trevoga-1933794400.html

В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу

В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.03.2024

В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины, в том числе Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:11

2024-03-17T21:11

2024-03-17T21:11

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины, в том числе Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С 18.16 мск сигнал тревоги звучит в Харьковской области. Позже ее объявили в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Киевской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

украина

харьковская область

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в мире, вооруженные силы украины, украина, харьковская область