https://ria.ru/20240317/tailand-1933619862.html
В Таиланде открылись избирательные участки на выборах президента России
В Таиланде открылись избирательные участки на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
В Таиланде открылись избирательные участки на выборах президента России
Избирательные участки выборов президента России открылись в воскресенье в 08.00 (04.00 мск) в столице Таиланда Бангкоке и на туристическом острове Пхукет,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T10:06
2024-03-17T10:06
2024-03-17T10:06
выборы президента россии — 2024
в мире
пхукет (остров)
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ПХУКЕТ (Таиланд), 17 мар – РИА Новости. Избирательные участки выборов президента России открылись в воскресенье в 08.00 (04.00 мск) в столице Таиланда Бангкоке и на туристическом острове Пхукет, сообщает корреспондент РИА Новости. В Бангкоке голосование проходит в здании посольства Российской Федерации в Таиланде, на острове Пхукет – в здании генерального консульства РФ. На курортном Пхукете к открытию участка пришли около десяти избирателей, затем повторилась ситуация предыдущего дня: пока голосовали первые несколько человек, у дверей генерального консульства появились несколько вновь пришедших избирателей, а затем поток российских граждан, желающих проголосовать на выборах президента, стал постепенно увеличиваться. "Ничего удивительного, здесь же, в основном, отдыхающие, они, как правило, очень рано не встают", - сказал РИА Новости Олег, избиратель из первой группы, живущий и работающий на Пхукете уже несколько лет. "Сегодня все организовано совершенно великолепно! Очередей нет, все успевают проголосовать. В 2018 году мы стояли в очереди на избирательном участке больше трех часов", - отметил он. По плану избирательные участки в Бангкоке и на острове Пхукет будут в воскресенье открыты до 20.00 (16.00 мск). Накануне в курортном городе Паттайя выездное голосование было продлено до 22.00 (18.00 мск) в связи с большим количеством желающих проголосовать на выборах президента. За первые два дня выборов, когда было проведено выездное голосование на острове Самуи и в Паттайе, а также в пятницу и субботу шло голосование на острове Пхукет, в Таиланде на выборах президента РФ проголосовали более 4 тысяч человек.
https://ria.ru/20240317/uzbekistan-1933608616.html
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Очередь перед избирательным участком в Пхукете
Граждане РФ активно голосуют на участке в здании генконсульства на Пхукете.
2024-03-17T10:06
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PT0M15S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, пхукет (остров), таиланд
Выборы президента России — 2024, В мире, Пхукет (остров), Таиланд
В Таиланде открылись избирательные участки на выборах президента России
В Таиланде открылись участки на выборах президента России в 04:00 мск
ПХУКЕТ (Таиланд), 17 мар – РИА Новости. Избирательные участки выборов президента России открылись в воскресенье в 08.00 (04.00 мск) в столице Таиланда Бангкоке и на туристическом острове Пхукет, сообщает корреспондент РИА Новости.
В Бангкоке
голосование проходит в здании посольства Российской Федерации в Таиланде, на острове Пхукет
– в здании генерального консульства РФ.
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На курортном Пхукете к открытию участка пришли около десяти избирателей, затем повторилась ситуация предыдущего дня: пока голосовали первые несколько человек, у дверей генерального консульства появились несколько вновь пришедших избирателей, а затем поток российских граждан, желающих проголосовать на выборах президента, стал постепенно увеличиваться.
"Ничего удивительного, здесь же, в основном, отдыхающие, они, как правило, очень рано не встают", - сказал РИА Новости Олег, избиратель из первой группы, живущий и работающий на Пхукете уже несколько лет.
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"Сегодня все организовано совершенно великолепно! Очередей нет, все успевают проголосовать. В 2018 году мы стояли в очереди на избирательном участке больше трех часов", - отметил он.
По плану избирательные участки в Бангкоке и на острове Пхукет будут в воскресенье открыты до 20.00 (16.00 мск). Накануне в курортном городе Паттайя
выездное голосование было продлено до 22.00 (18.00 мск) в связи с большим количеством желающих проголосовать на выборах президента.
За первые два дня выборов, когда было проведено выездное голосование на острове Самуи и в Паттайе, а также в пятницу и субботу шло голосование на острове Пхукет, в Таиланде на выборах президента РФ проголосовали более 4 тысяч человек.
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