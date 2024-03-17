https://ria.ru/20240317/tailand-1933619862.html

В Таиланде открылись избирательные участки на выборах президента России

В Таиланде открылись избирательные участки на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024

В Таиланде открылись избирательные участки на выборах президента России

Избирательные участки выборов президента России открылись в воскресенье в 08.00 (04.00 мск) в столице Таиланда Бангкоке и на туристическом острове Пхукет,... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T10:06

2024-03-17T10:06

2024-03-17T10:06

выборы президента россии — 2024

в мире

пхукет (остров)

таиланд

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ПХУКЕТ (Таиланд), 17 мар – РИА Новости. Избирательные участки выборов президента России открылись в воскресенье в 08.00 (04.00 мск) в столице Таиланда Бангкоке и на туристическом острове Пхукет, сообщает корреспондент РИА Новости. В Бангкоке голосование проходит в здании посольства Российской Федерации в Таиланде, на острове Пхукет – в здании генерального консульства РФ. На курортном Пхукете к открытию участка пришли около десяти избирателей, затем повторилась ситуация предыдущего дня: пока голосовали первые несколько человек, у дверей генерального консульства появились несколько вновь пришедших избирателей, а затем поток российских граждан, желающих проголосовать на выборах президента, стал постепенно увеличиваться. "Ничего удивительного, здесь же, в основном, отдыхающие, они, как правило, очень рано не встают", - сказал РИА Новости Олег, избиратель из первой группы, живущий и работающий на Пхукете уже несколько лет. "Сегодня все организовано совершенно великолепно! Очередей нет, все успевают проголосовать. В 2018 году мы стояли в очереди на избирательном участке больше трех часов", - отметил он. По плану избирательные участки в Бангкоке и на острове Пхукет будут в воскресенье открыты до 20.00 (16.00 мск). Накануне в курортном городе Паттайя выездное голосование было продлено до 22.00 (18.00 мск) в связи с большим количеством желающих проголосовать на выборах президента. За первые два дня выборов, когда было проведено выездное голосование на острове Самуи и в Паттайе, а также в пятницу и субботу шло голосование на острове Пхукет, в Таиланде на выборах президента РФ проголосовали более 4 тысяч человек.

https://ria.ru/20240317/uzbekistan-1933608616.html

https://ria.ru/20240317/vybory-1933595356.html

https://ria.ru/20240317/alma-ata-1933615370.html

пхукет (остров)

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очередь перед избирательным участком в Пхукете Граждане РФ активно голосуют на участке в здании генконсульства на Пхукете. 2024-03-17T10:06 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, пхукет (остров), таиланд