https://ria.ru/20240317/spetsoperatsiya-1933678600.html

Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 17.03.2024

Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

Российские военнослужащие нанесли поражение семи бригадам украинских войск на донецком направлении, потери Киева составили до 200 военных, сообщили в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T13:53

2024-03-17T13:53

2024-03-17T13:58

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

киев

клещеевка

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение семи бригадам украинских войск на донецком направлении, потери Киева составили до 200 военных, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 28-й, 42-й и 93-й механизированных, 17-й танковой, 5-й, 92-й штурмовых бригад ВСУ и 104-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Курдюмовка, Перше Травня, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240317/vsu-1933638847.html

россия

киев

клещеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, киев, клещеевка