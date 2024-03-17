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Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 17.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:53 17.03.2024 (обновлено: 13:58 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/spetsoperatsiya-1933678600.html
Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 17.03.2024
Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение семи бригадам украинских войск на донецком направлении, потери Киева составили до 200 военных, сообщили в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:53
2024-03-17T13:58
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
киев
клещеевка
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение семи бригадам украинских войск на донецком направлении, потери Киева составили до 200 военных, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 28-й, 42-й и 93-й механизированных, 17-й танковой, 5-й, 92-й штурмовых бригад ВСУ и 104-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Курдюмовка, Перше Травня, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240317/vsu-1933638847.html
россия
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, киев, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Киев, Клещеевка
Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

Минобороны: потери ВСУ на Донецком направлении составили до 200 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение семи бригадам украинских войск на донецком направлении, потери Киева составили до 200 военных, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 28-й, 42-й и 93-й механизированных, 17-й танковой, 5-й, 92-й штурмовых бригад ВСУ и 104-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Курдюмовка, Перше Травня, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьКиевКлещеевка
 
 
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