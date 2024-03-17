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ВС России пресекли попытки проникновения на приграничную территорию - РИА Новости, 17.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 17.03.2024 (обновлено: 13:52 17.03.2024)
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ВС России пресекли попытки проникновения на приграничную территорию
ВС России пресекли попытки проникновения на приграничную территорию - РИА Новости, 17.03.2024
ВС России пресекли попытки проникновения на приграничную территорию
РИА Новости. МО РФ: НА БЕЛГОРОДСКОМ НАПРАВЛЕНИИ ПРЕСЕЧЕНЫ ВСЕ ПОПЫТКИ ПРОНИКНОВЕНИЯ НА ПРИГРАНИЧНУЮ ТЕРРИТОРИЮ РФ ДРГ УКРАИНСКИХ БОЕВИКОВ В РАЙОНЕ КОЗИНКИ РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:51
2024-03-17T13:52
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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РИА Новости. МО РФ: НА БЕЛГОРОДСКОМ НАПРАВЛЕНИИ ПРЕСЕЧЕНЫ ВСЕ ПОПЫТКИ ПРОНИКНОВЕНИЯ НА ПРИГРАНИЧНУЮ ТЕРРИТОРИЮ РФ ДРГ УКРАИНСКИХ БОЕВИКОВ В РАЙОНЕ КОЗИНКИМО РФ: НА БЕЛГОРОДСКОМ НАПРАВЛЕНИИ УНИЧТОЖЕНО ДО 65 УКРАИНСКИХ БОЕВИКОВ, БОЕВАЯ МАШИНА РСЗО "VAMPIRE" ЧЕШСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ОРУДИЕ Д-20
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Дарья Буймова
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
ВС России пресекли попытки проникновения на приграничную территорию

Минобороны: ВС России пресекли попытки проникновения ДРГ в районе Козинки

© Минобороны РоссииКадр видео уничтожения украинских ДРГ и бронетехники в приграничном районе Белгородской области в районе Козинки
Кадр видео уничтожения украинских ДРГ и бронетехники в приграничном районе Белгородской области в районе Козинки
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Кадр видео уничтожения украинских ДРГ и бронетехники в приграничном районе Белгородской области в районе Козинки. Архивное фото
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РИА Новости. МО РФ: НА БЕЛГОРОДСКОМ НАПРАВЛЕНИИ ПРЕСЕЧЕНЫ ВСЕ ПОПЫТКИ ПРОНИКНОВЕНИЯ НА ПРИГРАНИЧНУЮ ТЕРРИТОРИЮ РФ ДРГ УКРАИНСКИХ БОЕВИКОВ В РАЙОНЕ КОЗИНКИ
МО РФ: НА БЕЛГОРОДСКОМ НАПРАВЛЕНИИ УНИЧТОЖЕНО ДО 65 УКРАИНСКИХ БОЕВИКОВ, БОЕВАЯ МАШИНА РСЗО "VAMPIRE" ЧЕШСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ОРУДИЕ Д-20
 
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