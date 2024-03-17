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ВС России пресекли попытки проникновения на приграничную территорию
ВС России пресекли попытки проникновения на приграничную территорию - РИА Новости, 17.03.2024
ВС России пресекли попытки проникновения на приграничную территорию
РИА Новости. МО РФ: НА БЕЛГОРОДСКОМ НАПРАВЛЕНИИ ПРЕСЕЧЕНЫ ВСЕ ПОПЫТКИ ПРОНИКНОВЕНИЯ НА ПРИГРАНИЧНУЮ ТЕРРИТОРИЮ РФ ДРГ УКРАИНСКИХ БОЕВИКОВ В РАЙОНЕ КОЗИНКИ РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:51
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РИА Новости. МО РФ: НА БЕЛГОРОДСКОМ НАПРАВЛЕНИИ ПРЕСЕЧЕНЫ ВСЕ ПОПЫТКИ ПРОНИКНОВЕНИЯ НА ПРИГРАНИЧНУЮ ТЕРРИТОРИЮ РФ ДРГ УКРАИНСКИХ БОЕВИКОВ В РАЙОНЕ КОЗИНКИМО РФ: НА БЕЛГОРОДСКОМ НАПРАВЛЕНИИ УНИЧТОЖЕНО ДО 65 УКРАИНСКИХ БОЕВИКОВ, БОЕВАЯ МАШИНА РСЗО "VAMPIRE" ЧЕШСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ОРУДИЕ Д-20
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ВС России пресекли попытки проникновения на приграничную территорию
Минобороны: ВС России пресекли попытки проникновения ДРГ в районе Козинки
РИА Новости. МО РФ: НА БЕЛГОРОДСКОМ НАПРАВЛЕНИИ ПРЕСЕЧЕНЫ ВСЕ ПОПЫТКИ ПРОНИКНОВЕНИЯ НА ПРИГРАНИЧНУЮ ТЕРРИТОРИЮ РФ ДРГ УКРАИНСКИХ БОЕВИКОВ В РАЙОНЕ КОЗИНКИ
МО РФ: НА БЕЛГОРОДСКОМ НАПРАВЛЕНИИ УНИЧТОЖЕНО ДО 65 УКРАИНСКИХ БОЕВИКОВ, БОЕВАЯ МАШИНА РСЗО "VAMPIRE" ЧЕШСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ОРУДИЕ Д-20