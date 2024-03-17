https://ria.ru/20240317/soglashenie-1933588278.html

В Пентагоне прокомментировали заявление Нигера о разрыве соглашения с США

В Пентагоне прокомментировали заявление Нигера о разрыве соглашения с США - РИА Новости, 17.03.2024

В Пентагоне прокомментировали заявление Нигера о разрыве соглашения с США

США осведомлены о заявлениях властей Нигера о разрыве двустороннего военного соглашения и поддерживают с ними контакт по этому вопросу, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T04:25

2024-03-17T04:25

2024-03-17T04:31

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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. США осведомлены о заявлениях властей Нигера о разрыве двустороннего военного соглашения и поддерживают с ними контакт по этому вопросу, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона."Нам известно о сообщении, которое опубликовал Национальный совет по охране родины (CNSP) в Facebook (соцсеть запрещена в России как экстремистская) после откровенных дискуссий, которые прошли на высоком уровне на текущей неделе в Ниамее по поводу вектора политики CNSP. Мы поддерживаем контакты с Советом и будем сообщать обновленную информацию по мере доступности", - сказал представитель оборонного ведомства США.Ранее СМИ сообщили, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231026/ssha-1905522666.html

https://ria.ru/20240307/ritorika-1931842502.html

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в мире, нигер, сша, министерство обороны сша, мохамед базум, россия