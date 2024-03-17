В Пентагоне прокомментировали заявление Нигера о разрыве соглашения с США
Пентагон: США поддерживают контакт с Нигером по разрыву военного соглашения
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября, Вашингтон
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября, Вашингтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. США осведомлены о заявлениях властей Нигера о разрыве двустороннего военного соглашения и поддерживают с ними контакт по этому вопросу, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона.
"Нам известно о сообщении, которое опубликовал Национальный совет по охране родины (CNSP) в Facebook (соцсеть запрещена в России как экстремистская) после откровенных дискуссий, которые прошли на высоком уровне на текущей неделе в Ниамее по поводу вектора политики CNSP. Мы поддерживаем контакты с Советом и будем сообщать обновленную информацию по мере доступности", - сказал представитель оборонного ведомства США.
Ранее СМИ сообщили, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.