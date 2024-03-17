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В Пентагоне прокомментировали заявление Нигера о разрыве соглашения с США - РИА Новости, 17.03.2024
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04:25 17.03.2024 (обновлено: 04:31 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/soglashenie-1933588278.html
В Пентагоне прокомментировали заявление Нигера о разрыве соглашения с США
В Пентагоне прокомментировали заявление Нигера о разрыве соглашения с США - РИА Новости, 17.03.2024
В Пентагоне прокомментировали заявление Нигера о разрыве соглашения с США
США осведомлены о заявлениях властей Нигера о разрыве двустороннего военного соглашения и поддерживают с ними контакт по этому вопросу, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T04:25
2024-03-17T04:31
в мире
нигер
сша
министерство обороны сша
мохамед базум
россия
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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. США осведомлены о заявлениях властей Нигера о разрыве двустороннего военного соглашения и поддерживают с ними контакт по этому вопросу, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона."Нам известно о сообщении, которое опубликовал Национальный совет по охране родины (CNSP) в Facebook (соцсеть запрещена в России как экстремистская) после откровенных дискуссий, которые прошли на высоком уровне на текущей неделе в Ниамее по поводу вектора политики CNSP. Мы поддерживаем контакты с Советом и будем сообщать обновленную информацию по мере доступности", - сказал представитель оборонного ведомства США.Ранее СМИ сообщили, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231026/ssha-1905522666.html
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в мире, нигер, сша, министерство обороны сша, мохамед базум, россия
В мире, Нигер, США, Министерство обороны США, Мохамед Базум, Россия
В Пентагоне прокомментировали заявление Нигера о разрыве соглашения с США

Пентагон: США поддерживают контакт с Нигером по разрыву военного соглашения

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября, Вашингтон
Американский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября, Вашингтон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. США осведомлены о заявлениях властей Нигера о разрыве двустороннего военного соглашения и поддерживают с ними контакт по этому вопросу, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона.
"Нам известно о сообщении, которое опубликовал Национальный совет по охране родины (CNSP) в Facebook (соцсеть запрещена в России как экстремистская) после откровенных дискуссий, которые прошли на высоком уровне на текущей неделе в Ниамее по поводу вектора политики CNSP. Мы поддерживаем контакты с Советом и будем сообщать обновленную информацию по мере доступности", - сказал представитель оборонного ведомства США.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Сенат США проголосовал против вывода американских войск из Нигера
26 октября 2023, 23:30
Ранее СМИ сообщили, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
России удалось заглушить риторику США в странах Африки, заявили в AFRICOM
7 марта, 23:12
 
В миреНигерСШАМинистерство обороны СШАМохамед БазумРоссия
 
 
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