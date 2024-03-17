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Путин победил на выборах с историческим результатом, заявил Слуцкий - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
22:43 17.03.2024 (обновлено: 22:46 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/slutskiy-1933825815.html
Путин победил на выборах с историческим результатом, заявил Слуцкий
Путин победил на выборах с историческим результатом, заявил Слуцкий - РИА Новости, 17.03.2024
Путин победил на выборах с историческим результатом, заявил Слуцкий
Владимир Путин победил на выборах президента России с историческим результатом, заявил РИА Новости председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:43
2024-03-17T22:46
выборы президента россии — 2024
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
владимир путин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин победил на выборах президента России с историческим результатом, заявил РИА Новости председатель ЛДПР Леонид Слуцкий."Можно, с историческим результатом", - сказал Слуцкий в ответ на вопрос, можно ли считать, что Путин победил на выборах.Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов после обработки 50,02% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
https://ria.ru/20240317/medvedev-1933821761.html
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Владимир Путин
Путин победил на выборах с историческим результатом, заявил Слуцкий

Слуцкий: Путин победил на выборах с историческим результатом

© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР | Перейти в медиабанкКандидат в президенты России от ЛДПР Леонид Слуцкий
Кандидат в президенты России от ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР
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Кандидат в президенты России от ЛДПР Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин победил на выборах президента России с историческим результатом, заявил РИА Новости председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
«
"Можно, с историческим результатом", - сказал Слуцкий в ответ на вопрос, можно ли считать, что Путин победил на выборах.
Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов после обработки 50,02% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРВладимир Путин
 
 
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