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Путин победил на выборах с историческим результатом, заявил Слуцкий
Путин победил на выборах с историческим результатом, заявил Слуцкий - РИА Новости, 17.03.2024
Путин победил на выборах с историческим результатом, заявил Слуцкий
Владимир Путин победил на выборах президента России с историческим результатом, заявил РИА Новости председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:43
2024-03-17T22:43
2024-03-17T22:46
выборы президента россии — 2024
политика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин победил на выборах президента России с историческим результатом, заявил РИА Новости председатель ЛДПР Леонид Слуцкий."Можно, с историческим результатом", - сказал Слуцкий в ответ на вопрос, можно ли считать, что Путин победил на выборах.Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов после обработки 50,02% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
https://ria.ru/20240317/medvedev-1933821761.html
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Владимир Путин
Путин победил на выборах с историческим результатом, заявил Слуцкий
Слуцкий: Путин победил на выборах с историческим результатом