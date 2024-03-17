https://ria.ru/20240317/slutskiy-1933825815.html

Путин победил на выборах с историческим результатом, заявил Слуцкий

Путин победил на выборах с историческим результатом, заявил Слуцкий - РИА Новости, 17.03.2024

Путин победил на выборах с историческим результатом, заявил Слуцкий

Владимир Путин победил на выборах президента России с историческим результатом, заявил РИА Новости председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:43

2024-03-17T22:43

2024-03-17T22:46

выборы президента россии — 2024

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

владимир путин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин победил на выборах президента России с историческим результатом, заявил РИА Новости председатель ЛДПР Леонид Слуцкий."Можно, с историческим результатом", - сказал Слуцкий в ответ на вопрос, можно ли считать, что Путин победил на выборах.Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов после обработки 50,02% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.

https://ria.ru/20240317/medvedev-1933821761.html

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2024

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политика, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, владимир путин