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Слуцкий набирает 3,2% голосов по результатам онлайн голосования в Москве

Слуцкий набирает 3,2% голосов по результатам онлайн голосования в Москве - РИА Новости, 17.03.2024

Слуцкий набирает 3,2% голосов по результатам онлайн голосования в Москве

Леонид Слуцкий набирает 3,2 процента голосов на выборах президента России по результатам онлайн-голосования в Москве, сообщили в Мосгоризбиркоме. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:06

2024-03-17T21:06

2024-03-17T23:05

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Леонид Слуцкий набирает 3,2 процента голосов на выборах президента России по результатам онлайн-голосования в Москве, сообщили в Мосгоризбиркоме."Слуцкий Леонид Эдуардович — 3,2 процента", — сказала глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

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2024

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политика, россия, леонид слуцкий (политик)