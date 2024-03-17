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Слуцкий набирает 3,2% голосов по результатам онлайн голосования в Москве - РИА Новости, 17.03.2024
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21:06 17.03.2024 (обновлено: 23:05 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/slutskiy-1933792920.html
Слуцкий набирает 3,2% голосов по результатам онлайн голосования в Москве
Слуцкий набирает 3,2% голосов по результатам онлайн голосования в Москве - РИА Новости, 17.03.2024
Слуцкий набирает 3,2% голосов по результатам онлайн голосования в Москве
Леонид Слуцкий набирает 3,2 процента голосов на выборах президента России по результатам онлайн-голосования в Москве, сообщили в Мосгоризбиркоме. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:06
2024-03-17T23:05
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Леонид Слуцкий набирает 3,2 процента голосов на выборах президента России по результатам онлайн-голосования в Москве, сообщили в Мосгоризбиркоме."Слуцкий Леонид Эдуардович — 3,2 процента", — сказала глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, леонид слуцкий (политик)
Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик)
Слуцкий набирает 3,2% голосов по результатам онлайн голосования в Москве

Слуцкий набирает 3,2% голосов по результатам онлайн голосования в Москве

© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР | Перейти в медиабанкКандидат в президенты России от ЛДПР Леонид Слуцкий выступает на встрече со студентами и преподавателями Донбасского технического университета, в ходе посещения Луганской Народной Республики
Кандидат в президенты России от ЛДПР Леонид Слуцкий выступает на встрече со студентами и преподавателями Донбасского технического университета, в ходе посещения Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР
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Кандидат в президенты России от ЛДПР Леонид Слуцкий выступает на встрече со студентами и преподавателями Донбасского технического университета, в ходе посещения Луганской Народной Республики. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Леонид Слуцкий набирает 3,2 процента голосов на выборах президента России по результатам онлайн-голосования в Москве, сообщили в Мосгоризбиркоме.
"Слуцкий Леонид Эдуардович — 3,2 процента", — сказала глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
 
ПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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