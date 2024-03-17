https://ria.ru/20240317/slovakiya-1933711382.html

Страна — член НАТО сделала разворот в сторону России, пишет Bloomberg

Страна — член НАТО сделала разворот в сторону России, пишет Bloomberg - РИА Новости, 17.03.2024

Страна — член НАТО сделала разворот в сторону России, пишет Bloomberg

Возвращение Роберта Фицо на пост премьер-министра Словакии сделало это государство одним из самых пророссийских в Европе, пишут обозреватели Bloomberg. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:31

2024-03-17T15:31

2024-03-17T15:31

в мире

словакия

украина

киев

роберт фицо

евросоюз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Возвращение Роберта Фицо на пост премьер-министра Словакии сделало это государство одним из самых пророссийских в Европе, пишут обозреватели Bloomberg."Прошли те времена, когда словацкие дипломаты убеждали страны-члены ЕС начать переговоры о вступлении Украины в союз и когда Братислава отправляла Киеву боевые машины", — пишут авторы статьи.Более того, Фицо публично упрекнул своих коллег в Евросоюзе в том, что они не хотят двигаться к мирному разрешению конфликта. Это вызвало негативную реакцию в Чехии и Франции. Так, Прага приостановила правительственные консультации со Словакией, а Франция исключила представителей страны из последующих переговоров по Украине, напоминают журналисты.Однако, по мнению авторов, "Фицо не слишком обеспокоен потерей друзей в Европе".Осенью 2023 года партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо Smer победила на выборах в парламент. Фицо публично выступал против поддержки Киева и осуждал Запад за "расстилание красной дорожки" перед украинскими националистами. Он также заявлял, что из-за помощи ВСУ армия Словакии оказалась в плачевном состоянии — у нее не осталось боевых самолетов и систем ПВО.

https://ria.ru/20240310/slovakiya-1932167293.html

https://ria.ru/20240209/otnosheniya-1926462651.html

словакия

украина

киев

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в мире, словакия, украина, киев, роберт фицо, евросоюз, вооруженные силы украины