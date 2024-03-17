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Страна — член НАТО сделала разворот в сторону России, пишет Bloomberg - РИА Новости, 17.03.2024
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15:31 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/slovakiya-1933711382.html
Страна — член НАТО сделала разворот в сторону России, пишет Bloomberg
Страна — член НАТО сделала разворот в сторону России, пишет Bloomberg - РИА Новости, 17.03.2024
Страна — член НАТО сделала разворот в сторону России, пишет Bloomberg
Возвращение Роберта Фицо на пост премьер-министра Словакии сделало это государство одним из самых пророссийских в Европе, пишут обозреватели Bloomberg. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:31
2024-03-17T15:31
в мире
словакия
украина
киев
роберт фицо
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Возвращение Роберта Фицо на пост премьер-министра Словакии сделало это государство одним из самых пророссийских в Европе, пишут обозреватели Bloomberg."Прошли те времена, когда словацкие дипломаты убеждали страны-члены ЕС начать переговоры о вступлении Украины в союз и когда Братислава отправляла Киеву боевые машины", — пишут авторы статьи.Более того, Фицо публично упрекнул своих коллег в Евросоюзе в том, что они не хотят двигаться к мирному разрешению конфликта. Это вызвало негативную реакцию в Чехии и Франции. Так, Прага приостановила правительственные консультации со Словакией, а Франция исключила представителей страны из последующих переговоров по Украине, напоминают журналисты.Однако, по мнению авторов, "Фицо не слишком обеспокоен потерей друзей в Европе".Осенью 2023 года партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо Smer победила на выборах в парламент. Фицо публично выступал против поддержки Киева и осуждал Запад за "расстилание красной дорожки" перед украинскими националистами. Он также заявлял, что из-за помощи ВСУ армия Словакии оказалась в плачевном состоянии — у нее не осталось боевых самолетов и систем ПВО.
https://ria.ru/20240310/slovakiya-1932167293.html
https://ria.ru/20240209/otnosheniya-1926462651.html
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в мире, словакия, украина, киев, роберт фицо, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Словакия, Украина, Киев, Роберт Фицо, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Страна — член НАТО сделала разворот в сторону России, пишет Bloomberg

Bloomberg: Словакия при Фицо стала одной из самых пророссийских стран Европы

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Возвращение Роберта Фицо на пост премьер-министра Словакии сделало это государство одним из самых пророссийских в Европе, пишут обозреватели Bloomberg.
"Прошли те времена, когда словацкие дипломаты убеждали страны-члены ЕС начать переговоры о вступлении Украины в союз и когда Братислава отправляла Киеву боевые машины", — пишут авторы статьи.
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Более того, Фицо публично упрекнул своих коллег в Евросоюзе в том, что они не хотят двигаться к мирному разрешению конфликта. Это вызвало негативную реакцию в Чехии и Франции. Так, Прага приостановила правительственные консультации со Словакией, а Франция исключила представителей страны из последующих переговоров по Украине, напоминают журналисты.
Однако, по мнению авторов, "Фицо не слишком обеспокоен потерей друзей в Европе".
Осенью 2023 года партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо Smer победила на выборах в парламент. Фицо публично выступал против поддержки Киева и осуждал Запад за "расстилание красной дорожки" перед украинскими националистами. Он также заявлял, что из-за помощи ВСУ армия Словакии оказалась в плачевном состоянии — у нее не осталось боевых самолетов и систем ПВО.
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В миреСловакияУкраинаКиевРоберт ФицоЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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