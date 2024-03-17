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Беспилотники атаковали Славянский НПЗ на Кубани, возник пожар - РИА Новости, 17.03.2024
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04:14 17.03.2024 (обновлено: 05:18 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/slavyanskiy_npz-1933587955.html
Беспилотники атаковали Славянский НПЗ на Кубани, возник пожар
Беспилотники атаковали Славянский НПЗ на Кубани, возник пожар - РИА Новости, 17.03.2024
Беспилотники атаковали Славянский НПЗ на Кубани, возник пожар
Несколько беспилотников ВСУ пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, они были нейтрализованы, но в результате падения... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T04:14
2024-03-17T05:18
специальная военная операция на украине
краснодарский край
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
славянский район
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Несколько беспилотников ВСУ пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, они были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона."Очередная попытка теракта со стороны преступного киевского режима. Ночью в районе трех часов утра несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ. По данным ЕДДС Славянского района, беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из аппаратов возник пожар", — говорится в сообщении.В ликвидации пожара задействовали 83 человека и 25 единиц техники, в том числе 50 спасателей и 14 единиц техники МЧС России.Как сообщил в Telegram-канале глава муниципального округа Славянский район Роман Синяговский, на территории предприятия возникло локальное возгорание. Чуть позже в оперштабе сообщили, что пожар полностью ликвидировано.Один из сотрудников предприятия погиб во время атаки беспилотников, предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Пострадавших непосредственно при пожаре нет. Работников временно эвакуировали.ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, накануне ночью БПЛА атаковали два НПЗ в Самарской области.Силы ПВО отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932703309.html
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краснодарский край, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), славянский район, россия
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Славянский район, Россия
Беспилотники атаковали Славянский НПЗ на Кубани, возник пожар

Несколько БПЛА ВСУ атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае, возник пожар

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСлавянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае
Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Несколько беспилотников ВСУ пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, они были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.
«
"Очередная попытка теракта со стороны преступного киевского режима. Ночью в районе трех часов утра несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ. По данным ЕДДС Славянского района, беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из аппаратов возник пожар", — говорится в сообщении.
В ликвидации пожара задействовали 83 человека и 25 единиц техники, в том числе 50 спасателей и 14 единиц техники МЧС России.
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Как сообщил в Telegram-канале глава муниципального округа Славянский район Роман Синяговский, на территории предприятия возникло локальное возгорание. Чуть позже в оперштабе сообщили, что пожар полностью ликвидировано.
Один из сотрудников предприятия погиб во время атаки беспилотников, предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Пострадавших непосредственно при пожаре нет. Работников временно эвакуировали.
ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, накануне ночью БПЛА атаковали два НПЗ в Самарской области.
Силы ПВО отражают атаки противника.
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Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Славянский районРоссия
 
 
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