https://ria.ru/20240317/shoygu-1933625270.html

Шойгу проинспектировал строительство военного госпиталя в Севастополе

Шойгу проинспектировал строительство военного госпиталя в Севастополе - РИА Новости, 17.03.2024

Шойгу проинспектировал строительство военного госпиталя в Севастополе

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя в Севастополе, сообщили в воскресенье в Минобороны... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T10:26

2024-03-17T10:26

2024-03-17T10:26

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

безопасность

россия

севастополь

республика крым

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя в Севастополе, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа на командном пункте Черноморского флота заслушал доклады командования флотом и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении подразделениями флота боевых задач в зоне своей ответственности. "Также в рамках работы министр обороны РФ проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя в городе Севастополь, где на площади 8,5 га развернуты строительные работы. Замминистра обороны РФ Тимур Иванов доложил, что с нуля возводятся более 20 зданий и сооружений, в том числе современный лечебно-диагностический корпус, вертолетные площадки, инфекционное отделение, станция переливания крови и кислородная станция", - сказали в министерстве. Медицинский комплекс будет сдан под ключ в текущем году и оснащен самым современным оборудованием и медицинской техникой. В госпитале можно будет пройти все виды исследований.

https://ria.ru/20240317/sredstva-1933619575.html

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россия

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, безопасность, россия, севастополь, республика крым