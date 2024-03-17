https://ria.ru/20240317/shoygu-1933625270.html
Шойгу проинспектировал строительство военного госпиталя в Севастополе
Шойгу проинспектировал строительство военного госпиталя в Севастополе - РИА Новости, 17.03.2024
Шойгу проинспектировал строительство военного госпиталя в Севастополе
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя в Севастополе, сообщили в воскресенье в Минобороны... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T10:26
2024-03-17T10:26
2024-03-17T10:26
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
безопасность
россия
севастополь
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя в Севастополе, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа на командном пункте Черноморского флота заслушал доклады командования флотом и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении подразделениями флота боевых задач в зоне своей ответственности. "Также в рамках работы министр обороны РФ проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя в городе Севастополь, где на площади 8,5 га развернуты строительные работы. Замминистра обороны РФ Тимур Иванов доложил, что с нуля возводятся более 20 зданий и сооружений, в том числе современный лечебно-диагностический корпус, вертолетные площадки, инфекционное отделение, станция переливания крови и кислородная станция", - сказали в министерстве. Медицинский комплекс будет сдан под ключ в текущем году и оснащен самым современным оборудованием и медицинской техникой. В госпитале можно будет пройти все виды исследований.
https://ria.ru/20240317/sredstva-1933619575.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, безопасность, россия, севастополь, республика крым
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Безопасность, Россия, Севастополь, Республика Крым
Шойгу проинспектировал строительство военного госпиталя в Севастополе
Шойгу проинспектировал строительство нового военного госпиталя в Севастополе
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя в Севастополе, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа на командном пункте Черноморского флота заслушал доклады командования флотом и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении подразделениями флота боевых задач в зоне своей ответственности.
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"Также в рамках работы министр обороны РФ проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя в городе Севастополь, где на площади 8,5 га развернуты строительные работы. Замминистра обороны РФ Тимур Иванов доложил, что с нуля возводятся более 20 зданий и сооружений, в том числе современный лечебно-диагностический корпус, вертолетные площадки, инфекционное отделение, станция переливания крови и кислородная станция", - сказали в министерстве.
Медицинский комплекс будет сдан под ключ в текущем году и оснащен самым современным оборудованием и медицинской техникой. В госпитале можно будет пройти все виды исследований.
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