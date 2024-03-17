https://ria.ru/20240317/s-200-1933581571.html

Над Брянским районом уничтожили украинскую ракету С-200

Над Брянским районом уничтожили украинскую ракету С-200 - РИА Новости, 17.03.2024

Над Брянским районом уничтожили украинскую ракету С-200

ВСУ попытались атаковать Брянский район с помощью баллистической ракеты С-200, ее сбила система ПВО, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T00:34

2024-03-17T00:34

2024-03-17T00:44

специальная военная операция на украине

брянский район

вооруженные силы украины

брянская область

александр богомаз

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. ВСУ попытались атаковать Брянский район с помощью баллистической ракеты С-200, ее сбила система ПВО, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз."Украинские террористы предприняли попытку совершить атаку с помощью баллистической ракеты С-200. Воздушная цель уничтожена над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших нет", — написал он .На месте происшествия работают оперативные службы.Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Брянской области действует повышенный уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240317/bespilotniki-1933581480.html

брянский район

брянская область

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брянский район, вооруженные силы украины, брянская область, александр богомаз, россия