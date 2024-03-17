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Над Брянским районом уничтожили украинскую ракету С-200
Над Брянским районом уничтожили украинскую ракету С-200 - РИА Новости, 17.03.2024
Над Брянским районом уничтожили украинскую ракету С-200
ВСУ попытались атаковать Брянский район с помощью баллистической ракеты С-200, ее сбила система ПВО, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T00:34
2024-03-17T00:34
2024-03-17T00:44
специальная военная операция на украине
брянский район
вооруженные силы украины
брянская область
александр богомаз
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. ВСУ попытались атаковать Брянский район с помощью баллистической ракеты С-200, ее сбила система ПВО, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз."Украинские террористы предприняли попытку совершить атаку с помощью баллистической ракеты С-200. Воздушная цель уничтожена над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших нет", — написал он .На месте происшествия работают оперативные службы.Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Брянской области действует повышенный уровень террористической опасности.
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брянский район, вооруженные силы украины, брянская область, александр богомаз, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянский район, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Александр Богомаз, Россия
Над Брянским районом уничтожили украинскую ракету С-200
Губернатор Богомаз: ПВО сбила над Брянским районом ракету С-200 ВСУ