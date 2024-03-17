Рейтинг@Mail.ru
Над Брянским районом уничтожили украинскую ракету С-200 - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:34 17.03.2024 (обновлено: 00:44 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/s-200-1933581571.html
Над Брянским районом уничтожили украинскую ракету С-200
Над Брянским районом уничтожили украинскую ракету С-200 - РИА Новости, 17.03.2024
Над Брянским районом уничтожили украинскую ракету С-200
ВСУ попытались атаковать Брянский район с помощью баллистической ракеты С-200, ее сбила система ПВО, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T00:34
2024-03-17T00:44
специальная военная операция на украине
брянский район
вооруженные силы украины
брянская область
александр богомаз
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. ВСУ попытались атаковать Брянский район с помощью баллистической ракеты С-200, ее сбила система ПВО, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.&quot;Украинские террористы предприняли попытку совершить атаку с помощью баллистической ракеты С-200. Воздушная цель уничтожена над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших нет&quot;, — написал он .На месте происшествия работают оперативные службы.Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Брянской области действует повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240317/bespilotniki-1933581480.html
брянский район
брянская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянский район, вооруженные силы украины, брянская область, александр богомаз, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянский район, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Александр Богомаз, Россия
Над Брянским районом уничтожили украинскую ракету С-200

Губернатор Богомаз: ПВО сбила над Брянским районом ракету С-200 ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. ВСУ попытались атаковать Брянский район с помощью баллистической ракеты С-200, ее сбила система ПВО, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«

"Украинские террористы предприняли попытку совершить атаку с помощью баллистической ракеты С-200. Воздушная цель уничтожена над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших нет", — написал он .

На месте происшествия работают оперативные службы.
Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Брянской области действует повышенный уровень террористической опасности.
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Над Калужской областью сбили три беспилотника
00:32
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянский районВооруженные силы УкраиныБрянская областьАлександр БогомазРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала