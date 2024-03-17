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За Путина проголосовали 84,62 процента избирателей Владимирской области - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
23:24 17.03.2024 (обновлено: 23:30 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/putin-1933833900.html
За Путина проголосовали 84,62 процента избирателей Владимирской области
За Путина проголосовали 84,62 процента избирателей Владимирской области - РИА Новости, 17.03.2024
За Путина проголосовали 84,62 процента избирателей Владимирской области
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ во Владимирской области с 84,62% голосов после обработки 62,31% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:24
2024-03-17T23:30
выборы президента россии — 2024
владимирская область
политика
цик рф
владимир путин
россия
николай харитонов
владислав даванков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ во Владимирской области с 84,62% голосов после обработки 62,31% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 84,62%, Николай Харитонов - 4,97%, Владислав Даванков - 4,78%, Леонид Слуцкий - 3,63%.Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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владимирская область, политика, цик рф, владимир путин, россия, николай харитонов, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Владимирская область, Политика, ЦИК РФ, Владимир Путин, Россия, Николай Харитонов, Владислав Даванков
За Путина проголосовали 84,62 процента избирателей Владимирской области

Во Владимирской области обработали 62,31% протоколов, Путин лидирует с 84,62%

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ во Владимирской области с 84,62% голосов после обработки 62,31% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 84,62%, Николай Харитонов - 4,97%, Владислав Даванков - 4,78%, Леонид Слуцкий - 3,63%.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Владимирская областьПолитикаЦИК РФВладимир ПутинРоссияНиколай ХаритоновВладислав Даванков
 
 
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