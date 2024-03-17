https://ria.ru/20240317/putin-1933833900.html

За Путина проголосовали 84,62 процента избирателей Владимирской области

За Путина проголосовали 84,62 процента избирателей Владимирской области - РИА Новости, 17.03.2024

За Путина проголосовали 84,62 процента избирателей Владимирской области

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ во Владимирской области с 84,62% голосов после обработки 62,31% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:24

2024-03-17T23:24

2024-03-17T23:30

выборы президента россии — 2024

владимирская область

политика

цик рф

владимир путин

россия

николай харитонов

владислав даванков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933012297_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_b2fbb4d05bd36c31760245e7c6f82502.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ во Владимирской области с 84,62% голосов после обработки 62,31% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 84,62%, Николай Харитонов - 4,97%, Владислав Даванков - 4,78%, Леонид Слуцкий - 3,63%.Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

владимирская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимирская область, политика, цик рф, владимир путин, россия, николай харитонов, владислав даванков