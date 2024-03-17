https://ria.ru/20240317/putin-1933826083.html
Путин лидирует в Пензенской области с 87,42 процента голосов
Путин лидирует в Пензенской области с 87,42 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Пензенской области с 87,42 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Пензенский области с 87,42% голосов после обработки 3,37% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:44
2024-03-17T22:44
2024-03-17T22:45
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Пензенский области с 87,42% голосов после обработки 3,37% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин в этом регионе набирает 87,42% голосов, Николай Харитонов – 4,27%, Владислав Даванков – 4,25%, Леонид Слуцкий – 2,68%.
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политика, россия, пензенская область, владимир путин, николай харитонов, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Пензенская область, Владимир Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков
Путин лидирует в Пензенской области с 87,42 процента голосов
Путин лидирует в Пензенской области с 87,42% после обработки 3,37% протоколов