https://ria.ru/20240317/putin-1933819110.html

Путин побеждает с 84,89 процента голосов в Магаданской области

Путин побеждает с 84,89 процента голосов в Магаданской области - РИА Новости, 17.03.2024

Путин побеждает с 84,89 процента голосов в Магаданской области

Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Магаданской области с 84,89% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:26

2024-03-17T22:26

2024-03-17T22:30

выборы президента россии — 2024

политика

россия

магаданская область

владимир путин

владислав даванков

николай харитонов

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Магаданской области с 84,89% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набрал 84,89% голосов, Владислав Даванков – 4,73%, Николай Харитонов – 4,38%, Леонид Слуцкий – 3,85%.Впервые голосование на выборах главы государства проходило три дня - с 15 по 17 марта.

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магаданская область

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политика, россия, магаданская область, владимир путин, владислав даванков, николай харитонов